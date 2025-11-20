"อิ๊งค์" พร้อมสามีเยี่ยม "ทักษิณ" เผยเรือนจำชวนพ่อร่วมโครงการธรรมะ อุบตอบปม ยธ.แก้ระเบียบพักโทษ

MGR Online - "อิ๊งค์-สามี" เยี่ยม "ทักษิณ" เผยสุขภาพโอเคแต่มีอาการเครียด ส่วน ก.ยุติธรรมแก้ระเบียบการพักโทษ ถิอเป็นการสกัดไม่ให้ออกจากคุกหรือไม่ขอให้เป็นตามกระบวนการ
จากกรณี เรือนจำกลางคลองเปรม รับตัว นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี หลังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ไว้คุมขังตามคำพิพากษาของศาลให้บังคับโทษจำคุกแก่จำเลย โดยให้จำคุก 1 ปี และอยู่แดนกักโรคโควิด-19 ครบกำหนด 5 วัน (9 ก.ย. - 14 ก.ย.) ก่อนย้ายไปแดนผู้สูงอายุและแดนพยาบาล เนื่องจากเข้าหลักเกณฑ์เป็นผู้ต้องขังสูงอายุเกิน 65 ปี ก่อนพิจารณาจำแนกแยกแดนต่อไป ทั้งนี้ นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความ ระบุว่า นายทักษิณ มีโรคประจำตัวอาการปวดเกี่ยวกับระบบกระดูก ทั้งกระดูกต้นคอ ไขสันหลัง หรือปวดแขนขาบ้าง และยืนยันอยู่ในเรือนจำตลอดเวลา
วันนี้ (20 พ.ย.) เวลา 09.30 น. ณ เรือนจำกลางคลองเปรม ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หรือ "อิ๊งค์" อดีตนายกรัฐมนตรี และ นายปิฎก สุขสวัสดิ์ หรือ "ปอ" สามี เป็นตัวแทนครอบครัวเดินทางเข้าเยี่ยม นายทักษิณ ชินวัตร ซึ่งนับเป็นการเยี่ยมครั้งที่ 18 โดยมีมวลชนคนเสื้อแดงมารอให้กำลังใจเหมือนเดิม ก่อนเดินเข้าด้านในเรือนจำฯ พร้อม นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความประจำตัวของนายทักษิณ
ต่อมา เวลา 10.40 น. ภายหลังการเข้าเยี่ยมนายทักษิณ โดย น.ส.แพทองธาร ชินวัตร เปิดเผยกับสื่อมวลชนว่า สำหรับการเยี่ยมคุณพ่อวันนี้ ตนได้ทราบว่าทาง ผบ.เรือนจำกลางคลองเปรม ได้ชวนคุณพ่อเข้าร่วมโครงการ "ธรรมะนัมวัง" ส่วนสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงคุณพ่อก็สุขภาพร่างกายโอเค แต่สุขภาพใจอาจมีความเครียดเยอะหน่อย
เมื่อถามว่ากรณี พล.ต.ท.รุทธนพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม ได้มีการออกคำสั่งให้กระทรวงยุติธรรม และกรมราชทัณฑ์ ขอให้พิจารณาทบทวน 3 ประเด็นสำคัญ เพื่อปรับปรุงกฎ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ และแนวทาง การส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำ การพิจารณาการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ และการกำหนดอาณาเขตในสถานที่อื่นที่มิใช่เรือนจำให้เป็นสถานที่คุมขัง ซึ่งมีการวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมว่าเป็นเหมือนการสกัดไม่ให้นายทักษิณ ได้ออกมานั้น น.ส.แพทองธาร ระบุว่า หวังจะเป็นไปตามกระบวนการ แต่คุณพ่ออายุเยอะแล้ว ถ้าได้สิทธิ์ออกมาพักก็คงจะดี เพราะว่าจริงๆ อยู่ข้างในก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้ว
เมื่อถามว่ามองเป็นเกมการเมืองหรือไม่ที่เป็นการสกัดนายทักษิณ ไม่ให้ออกมาทันในช่วงเลือกตั้ง 2569 ด้าน น.ส.แพทองธาร เผยว่า ถ้าพูดถึงตอนนี้ ดิฉันเองก็ถอยออกจากการเมืองเยอะมากๆ แล้ว แทบจะถอยทั้งหมดแล้ว ก็ปล่อยทั้งพรรคลุยไป ก็คงต้องดูแลจิตใจคุณพ่อ
เมื่อถามต่อว่าอัยการสูงสุดคนปัจจุบันได้มีการอุทธรณ์คำสั่งฟ้องคดีมาตรา 112 นายทักษิณ ทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็ไม่มีความเห็น เหมือนเป็นการกลั่นแกล้งครอบครัวชินวัตรหรือไม่ ปรากฏว่า น.ส.แพทองธาร ยิ้มไม่สู้ดีแต่รับฟังคำถามผู้สื่อข่าว และไม่ได้ตอบคำถามแต่อย่างใด ก่อนเดินขึ้นรถยนต์ส่วนบุคคลเดินทางออกจากบริเวณพื้นที่เรือนจำฯ
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับโครงการพุทธนวัตกรรมธรรมนาวา “วัง” เป็นโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษย์ มีวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมขยายผลการปฏิบัติตามหลักธรรมะพระราชทาน ธรรมนาวา “วัง” ไปสู่หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนทั่วไป และเพื่อให้ผู้ต้องขังได้ศึกษาถึงสาระแก่นแท้ของศาสนา ขัดเกลาจิตใจ และน้อมนำพระธรรมคำสอนสู่การลงมือทำอันจะนำไปสู่ความสิ้นทุกข์อย่างแท้จริง