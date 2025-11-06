"ปอ ปิฎก-ทนายวิญญัติ" ตัวแทนเยี่ยม "ทักษิณ" สุขภาพยังดี แค่รู้จัก "เบน สมิธ" เตือนอย่าโยงสแกมเมอร์

MGR Online - "ปอ ปิฎก" ตัวแทนครอบครัวเยี่ยม "ทักษิณ" ใกล้ครบ 2 เดือนสุขภาพยังแข็งแรง ด้าน "ทนายวิญญัติ" เตือนอย่าโยง "ทักษิณ" เอี่ยวสแกมเมอร์ ขู่ฟ้องดำเนินคดี
จากกรณี เรือนจำกลางคลองเปรม รับตัว นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี หลังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ไว้คุมขังตามคำพิพากษาของศาลให้บังคับโทษจำคุกแก่จำเลย โดยให้จำคุก 1 ปี และอยู่แดนกักโรคโควิด-19 ครบกำหนด 5 วัน (9 ก.ย. - 14 ก.ย.) ก่อนย้ายไปแดนผู้สูงอายุและแดนพยาบาล เนื่องจากเข้าหลักเกณฑ์เป็นผู้ต้องขังสูงอายุเกิน 65 ปี ก่อนพิจารณาจำแนกแยกแดนต่อไป ทั้งนี้ นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความ ระบุว่า นายทักษิณ มีโรคประจำตัวอาการปวดเกี่ยวกับระบบกระดูก ทั้งกระดูกต้นคอ ไขสันหลัง หรือปวดแขนขาบ้าง และยืนยันอยู่ในเรือนจำตลอดเวลา ปัจจุบัน นายทักษิณ อยู่ระหว่างการถูกคุมขังมาแล้วครบ 1 เดือน 28 วัน (ตั้งแต่ 9 ก.ย.)
วันนี้ (6 พ.ย.) เวลา 09.00 น. บริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม ถนนงามวงศ์วาน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายปิฎก สุขสวัสดิ์ หรือปอ สามีของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนครอบครัว "ชินวัตร" เดินทางมาเพียงคนเดียว เพื่อเข้าเยี่ยม นายทักษิณ ชินวัตร โดยนั่งรถตู้ส่วนบุคคล ยี่ห้อ Mercedes-Benz สีดำ ทะเบียน พพ 2023 กรุงเทพมหานคร ซึ่ง นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความประจำตัวนายทักษิณ ชินวัตร ร่วมเข้าเยี่ยมภายในเรือนจำฯ ด้วย และวันนี้ถือเป็นครั้งที่ 14 สำหรับการเยี่ยมญาติ
ต่อมา เวลา 09.45 น. นายปิฎก สุขสวัสดิ์ หรือปอ สามีของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้ออกมาเปิดเผยกับสื่อมวลชนภายหลังเข้าเยี่ยมนายทักษิณ ว่า สำหรับเรื่องสุขภาพของคุณพ่อโดยรวมยังคงโอเค และคุณพ่อก็บอกว่าอยู่จะครบ 2 เดือนแล้วในวันอาทิตย์นี้ ความเป็นคนแอคทีฟก็จะมีคิดมากหน่อยในช่วงนี้ เพราะคุณพ่อพอได้ยินข่าวสภาวะบ้านเมืองตอนนี้ก็รู้สึกเป็นห่วง
ด้าน ทนายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความประจำตัวนายทักษิณ ชินวัตร เผยว่า ตนได้พูดคุยกับนายทักษิณ ก็ได้มีการรายงานหลายๆ เรื่อง ประกอบกับมีเรื่องของสถานการณ์บ้านเมืองที่บางกรณีมาพาดพิงนายทักษิณตามที่เห็นเป็นข่าว ซึ่งนายทักษิณได้แจ้งเรียนตามตรงว่าไม่เคยเกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์หรือพนันออนไลน์ใดๆ ดังนั้น คนที่แอบอ้างหรือกล่าวหา หรือจัดทำ Infographic (ภาพประกอบ) เผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตนั้น ตนได้มีการติดตามมอนิเตอร์ดูอยู่ และจะพิจารณาดำเนินคดี อย่างไรก็ตาม หากยังไม่มีหลักฐานอะไรยืนยัน ก็ควรหยุดการกระทำ เพราะมันกระทบต่อชื่อเสียงของนายทักษิณ
ทนายวิญญัติ เผยอีกว่า ปัจจุบันนายทักษิณอยู่มาจะ 2 เดือนแล้ว ในวันที่ 9 พ.ย.นี้ ซึ่งตนก็ได้คุยกับนายทักษิณ พบว่าสุขภาพโดยรวมยังดีอยู่ เพราะพยายามดูแลตัวเองอย่างดี แต่นายทักษิณก็มีความเครียด เพราะอยู่ด้านในจะ 2 เดือน คนไม่เคยก็จิตตกได้ และนายทักษิณก็มีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชน ห่วงบ้านเมืองพอสมควร เพราะช่วงนี้เห็นมีปัญหาเกี่ยวกับอาชญากรรมและปัญหาที่เกิดขึ้น อยู่ในสิ่งที่นายทักษิณมีวัตถุประสงค์อยากจะปราบปรามเรื่องพวกสแกมเมอร์มาตลอด แต่พออยู่ด้านในก็ทำอะไรมากไม่ได้ ท่านก็ห่วงประชาชนเหมือนเดิม
ทนายวิญญัติ เผยต่อว่า นายทักษิณเสียดายโอกาส และห่วงวิธีการที่ใช้กันอยู่ในทุกวันนี้ อย่างไรก็ตาม ก็ขอให้เจ้าหน้าที่ทำงานอย่างจริงจัง ใครที่มีผลประโยชน์อย่างไรก็อย่าลากนายทักษิณไปเกี่ยวข้อง ตนขอเตือนไว้ก่อน หากไม่มีหลักฐานกล่าวหาก็ควรลบ และตนยืนยันในฐานะทนายความ นายทักษิณ ไม่เคยเกี่ยวข้องในเรื่องขบวนการเหล่านี้ ทั้งหลอกลวง สแกมเมอร์ พนันออนไลน์ใดๆ ทั้งสิ้น
เมื่อถามถึงกรณีความสัมพันธ์ระหว่างนายทักษิณ และนายเบน สมิธ มีสิ่งใดที่นายทักษิณ อยากชี้แจงหรือไม่ เพราะก่อนหน้านี้ก็ปรากฏภาพการไปรับประทานอาหารร่วมกันนั้น ทนายวิญญัติ เผยว่า กรณีของนายเบน สมิธ เป็นเพียงความรู้จัก แต่นายทักษิณไม่เคยร่วมลงทุนอะไรด้วย และก็ขอให้ไปตรวจสอบดูเลยว่านายเบน สมิธ ได้มีการลงทุนทำอะไรในประเทศไทยหรือไม่ ตนเชื่อว่าไม่มี ฉะนั้น ถ้าไม่มีและเขาไม่ได้เกี่ยวข้องจริงๆ การที่ไปจับแพะชนแกะ หรือพยายามโยงให้เป็นประเด็นหรือกระแสใดๆ ก็อยากให้หลายท่านได้ทบทวน อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่านายทักษิณและนายเบน สมิธ คือแค่คนรู้จักกัน มีคนอื่นแนะนำให้รู้จัก มันก็เป็นเรื่องปกติที่ประชาชนทั่วไปเดินทางมาพบและสวัสดี พูดคุย เพราะนายทักษิณเป็นคนอัธยาศัยดี และเป็นอดีตนายกรัฐมนตรี เป็นคนรู้จักกันทั่วโลก
"ตอนนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจฟ้องใคร เพียงแต่ว่ามาอัปเดตให้นายทักษิณทราบว่ามีใครพาดพิง หรือจัดทำข้อมูลเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ต ก็ให้หยุดการกระทำ ผมบอกได้เลยว่านายทักษิณไม่เกี่ยวข้องและปฏิเสธความเชื่อมโยงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ตัวอักษรย่อ หรือพูดเพื่อให้เกิดความเข้าใจว่าเป็นนายทักษิณ เพราะคนที่ออกมาปูดหรือออกมาเเฉ เขาก็บอกอยู่แล้วว่าไม่เกี่ยวกับนายทักษิณ ฉะนั้น ต้องหยุดการกระทำขุดบ่อล่อปลา"
ทนายวิญญัติ เผยด้วยว่า ส่วนเรื่องของโครงการพักการลงโทษ จะมีสิทธิได้รับการพิจารณาเมื่อถึงระยะเวลาสมควรหรือไม่นั้น อันนี้ตนเชื่อว่าทางเรือนจำฯ และกรมราชทัณฑ์ จะมีการพิจารณาตามกฎหมายระเบียบที่มี เพราะถ้าหากมีสิทธิใดๆ ที่เข้าเกณฑ์คุณสมบัติเราก็จะใช้เต็มที่ แต่ไม่ไปเรียกร้องอะไรที่นอกเหนือกฎหมายแน่นอน เพราะที่ผ่านมา นายทักษิณก็ทำตามกฎหมายอยู่แล้ว แค่มีบางมุมที่บางคนไม่เห็นด้วย นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ต้องขังชั้นกลาง ไม่ได้รับการปรับเลื่อนชั้นในตอนนี้ ภายภาคหน้าก็มีสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาทั้งการพักโทษ ลดวันต้องโทษ หรือการปรับเลื่อนชั้นตามขั้นตอนของระเบียบกรมราชทัณฑ์ ส่วนกรอบระยะเวลา ตนไม่ทราบจริงๆ เพราะก็ขึ้นอยู่กับประกาศหรือระเบียบใดที่กรมราชทัณฑ์มี
ทนายวิญญัติ ปิดท้ายว่า สำหรับผลการถวายฎีกายื่นทูลเกล้าฯ ขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะรายครั้งล่าสุดของนายทักษิณ ที่ได้ทูลเกล้าฯ ไปนั้น ตอนนี้ยังไม่ได้รับทราบผลแจ้งฎีกาว่าอย่างไรบ้าง แต่น่าจะอยู่ในกระบวนการนำขึ้นกราบบังคมทูล ตนก็หวังว่าคุณทักษิณ จะได้รับความเมตตา