‘อนุทิน’ แจงเหตุ ยธ.แก้ระเบียบพักโทษเดินตามกฎหมาย ลั่นรัฐบาลนี้ไม่คิดแก้แค้นใคร

‘อนุทิน’ แจงเหตุกระทรวงยุติธรรม แก้ระเบียบคุมพักโทษ ไม่คิดกลั่นแกล้งใคร ลั่นรัฐบาลนี้ไม่คิดแก้แค้นทุกอย่างเดินตามกฎหมาย
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 19 พ.ย.ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกระทรวงยุติธรรม ออกระเบียบให้ทบทวนส่งตัวผู้ต้องขังนอกเรือนจำและการพิจารณาการพักการลงโทษ ซึ่งมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการสกัดนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯไม่ให้ออกมาช่วยหาเสียงเลือกตั้ง ว่า ตนไม่เชื่อว่าใครจะคิดแบบนั้น รัฐบาลนี้เข้ามา ไม่ต้องการที่จะให้ใครใช้อำนาจหน้าที่ไปกลั่นแกล้งใครคนใดคนหนึ่ง ที่เป็นคู่แข่ง ฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง ซึ่งพวกตนเคยโดนมา วันนี้เราเข้ามาตรงนี้ สิ่งที่เราควรจะทำ คือไม่ใช่ไปแก้แค้น โดนอะไรมาก็กระทำอย่างเดิมกลับไป มันไม่มีหรอก มีแต่จะเข้ามาแล้วทำให้มันเกิดความถูกต้องที่สุด กลไกของการใช้กฎหมายต้องเป็นไปตามกฎหมายจริงๆ ไม่ใช่เป็นไปตามคำสั่งของผู้มีอำนาจ หรือผู้ที่มีบารมีต่างๆ สิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้ เรื่องนี้จะต้องแก้ไข ความตั้งใจที่เข้ามาจะต้องแก้ไขเรื่องนี้ และใครที่เข้ามาจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย ที่มีความยุติธรรมสำหรับทุกฝ่าย