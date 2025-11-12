ตร.ภาค 1 จับเว็บพนันยึดเงินสดกว่า 30 ล้านบาท แอดมิน 10 ราย ผงะ!คนบ้านเจอบัญชีม้ากว่า 100 รายการ

ตำรวจสืบภาค 1 ทลายเว็บพนันยึดเงินสดกว่า 30 ล้านบาท บัตรเอทีเอ็ม บัญชีม้ากว่า 100 ใบ รวบผู้ต้องหา 10 ราย นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.คูคต เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
เมื่อวันที่ 11 พ.ย.68 ที่ สภ.คูคต จ.ปทุมธานี ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สส.ภ.1 ภายใต้อำนวยการสั่งการของ พล.ต.ท.วัฒนา ยี่จีน ผบช.ภ.1 พล.ต.ต.วิชิต บุญชินวุฒิกุล รอง ผบช.ภ.1,พล.ต.ต.ภาณุเดช สุขวงศ์ รอง ผบชฯ ปฏิบัติ ราชการ รอง ผบช.ภ.1 พล.ต.ต.วรชาติ แสนคำ ผบก.สส.ภ.1 นำการปฏิบัติการโดย พ.ต.อ.ประธาน นันทกล รอง ผบก.สส.ภ.1 พ.ต.อ.นภธร วาชัยยุง ผกก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สส.ภ.1 พร้อมกำลังตำรวจ กก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สส.ภ.1 ได้ทำการสืบสวนขยายผลแสวงหาพยานหลักฐานจนทราบว่า เว็บไซต์ SBOBET.LIVE หรือ เว็บไชต์ https://sbobetlive-th.com ได้ชักชวนหรือจัดให้มีการเล่นการพนันเอาทรัพย์สินกันผ่านได้ทางเว็บไซต์ เว็บไซต์ SBOBET.LIVE หรือเว็บไซต์ https://sbobetlive-th.com แaะเว็บไซต์ UFACLUB1 โดยปรากฎช่องทางเข้าเว็บไซต์ หรือ url คือ https://ufaclub1.com/ ซึ่งเว็บไซตีทั้งสอง มีความเชื่อมโยงกัน
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอหมายค้นจนนำไปสู่การตรวจค้นจับกุมผู้ต้องหาชาย 8 คน หญิง 2 คน รวมจำนวน 10 คน โดยมีฐานความผิด " ร่วมกันกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันการ แชร์ซึ่งมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานหรือรับอนุญาตแล้วแต่เล่นพลิกแพลง หรือผู้ใดเข้าเล่นหรือเข้าพนันใน การเล่นอันชัดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวง หรือข้อความในใบอนุญาต และร่วมกันกันฟอกเงิน" พร้อมด้วยของกลาง 1.เงินสด จำนวน 30,324,600 บาท 2.บัตรเอทีเอ็ม (บัญชีม้า) ประมาณ 100 ใบ 3.โทรศัพท์มือถือ 22 เครื่อง 4 เอกสารการโอนเงินใบเสร็จค่าน้ำไฟหลายรายการระหว่างตรวจนับและทำการตรวจยึดอายัดทรัพย์ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินยอดรวม 20 ล้านบาท นำตัวผู้ผู้ต้องหาทั้ง 10 คน พร้อมด้วยของกลางนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.คูคต เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สส.ภ.1 ได้ติดตามช่องทางการโอนเงินของเว็บพนันดังกล่าว จนสามารถเข้าจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้ในเขตพื้นที่ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี จากนั้นได้ทำการขยายผลไปตรวจค้นบ้านตามหมายค้น 2 จุด 1.บ้านเลขที่ 7/81 เดอะเซนโทรรามอินทรา ถ.กาญจนาภิเษก แขวงและ เขตคันนายาว กทม. และ 2. บ้านเลขที่ 55/20 หมู่บ้านคาซ่าวิลล์ วงแหวน-รามอินทรา 2 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. จากการตรวจค้นพบอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ตู้เซฟ บัตร เอทีเอ็ม ประมาณ 100 ใบ โทรศัพท์ 22 เครื่อง และเครื่องนับเงินจำนวนหนึ่ง ก่อนนำตัวผู้ต้องหาทั้ง 10 คน พร้อมด้วยของ นำส่ง พ.ต.ต.รัชตะ รัตนจงจิตรกร สว.(สอบสวน) สภ.คคต เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป