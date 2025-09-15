SAMขนทรัพย์มือสองทำเลดีเปิดประมูลกว่า170 ลบ.

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM ฉลองครบรอบ 25 ปี “SAM ส่งมอบโอกาสเพื่อคนไทย เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” นำทรัพย์มือสองหรือทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ที่มีศักยภาพตั้งอยู่บนทำเลที่ดี มาเปิดประมูลให้กับผู้ที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองและผู้ที่ต้องการทรัพย์เพื่อลงทุนขยายธุรกิจทั่วประเทศ จำนวน 32 รายการ มูลค่ารวมประมาณ 171 ลบ. อาทิ ที่ดินเปล่า ทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยว อาคารพาณิชย์ ห้องชุดพักอาศัย มินิแฟคตอรี่ อาคารที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน โรงงาน/โกดัง โดยมีไฮไลท์เด่นสำหรับนักลงทุน เป็นโครงการที่พักอาศัย/พาณิชยกรรม ใจกลางเมืองนครราชสีมา บนเนื้อที่ 1 ไร่ 281 ตร.ว. ถ.สืบสิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ทรัพย์ตั้งอยู่ในย่านที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม การคมนาคมสะดวก สามารถ เข้า-ออกได้ทั้ง ถ.มิตรภาพ (ทล.2) และถ.สืบศิริ พื้นที่เป็นตึกแถว 4 ชั้น แบ่งเป็นห้องพักสำหรับบริการ ห้องคาราโอเกะ ร้านอาหาร ราคาพิเศษเริ่มต้นที่ 44 ลบ.
นอกจากนี้ ยังมีโปรโมชันมากมาย อาทิ “SAM ฟรีโอนไม่อั้น” “SAM ทรัพย์มือสองต้องบอกต่อ” เพียงแนะนำทรัพย์ SAM ให้กับเพื่อนหรือคนรู้จัก รับค่าแนะนำสูงสุดถึง 3 ล้านบาทต่อ 1 รายการ (เฉพาะทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข) รวมถึงความร่วมมือกับธนาคารชั้นนำ อย่างธนาคารกรุงเทพ ธนาคารยูโอบี ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต (ttb) ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย และธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)ในการให้บริการด้านสินเชื่อ
สำหรับตัวอย่างทรัพย์เด่นราคาพิเศษที่น่าสนใจ อาทิบ้านเดี่ยว 2 ชั้น เนื้อที่ 56.3 ตร.ว.โครงการ คาซ่าวิลล์ รามอินทรา-วงแหวน 2 ถ.คู่ขนานกาญจนาภิเษก แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ ราคาพิเศษเริ่มต้นที่ 6.2 ลบ. ,ห้องชุดพักอาศัย เนื้อที่ 22.87 ตร.ม. โครงการ ลุมพินี พาร์ค เพชรเกษม 98 ชั้น 9 อาคาร D ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ ราคาพิเศษเริ่มต้นที่ 1.21 ลบ ,บ้านเดี่ยวชั้นเดียว เนื้อที่ 55 ตร.ว. โครงการ อยู่สบาย 5 ถ.สายบ้านหนองตะคอง-บ้านหนองม่วง (นม.12040) ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ราคาพิเศษเริ่มต้นที่ 2.2 ลบ. ,ที่ดินเปล่า เนื้อที่ 7 ไร่ 251.2 ตร.ว. ถ.พัฒนาการ ต.นาทราย อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช ราคาพิเศษเริ่มต้นที่ 10.13 ลบ. ,อาคารสำนักงาน 2 ชั้น พร้อมชั้นลอย และโรงจอดรถ 2 หลัง เนื้อที่ 183 ตร.ว. ถ.สายหางดง-สะเมิง (ทล.1269) ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ราคาพิเศษเริ่มต้นที่ 13.66 ลบ.
ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลสามารถลงทะเบียนและยื่นซองประมูล พร้อมเอกสารประกอบการประมูลที่กำหนด โดยทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยและเพื่อการลงทุน ราคาไม่เกิน 20 ลบ. (ครั้งที่ 17.1/2568) ภายในวันที่ 15 ก.ย. 2568 และกำหนดเปิดซองประมูลวันที่ 22 ก.ย. 2568 ส่วนทรัพย์ที่มีราคาสูงกว่า 20 ลบ. (ครั้งที่ 17.2/2568) ภายในวันที่ 30 ก.ย. 2568 และกำหนดเปิดซองประมูลวันที่ 8 ต.ค. 2568 เวลา 10.00 น. เป็นต้