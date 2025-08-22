สุดเถื่อน 3 นร.ถูกไล่ยิงกลางถนนเสียชีวิต 1 ตร.ทำงานไว รู้ตัวมือปืนเร่งไล่ล่า

3 นักเรียนชายหญิงขับรถกลับบ้าน ถูกวัยรุ่นไล่ยิงเข้าท้ายทอยนักเรียนหญิงเสียชีวิต ล่าสุด ตร.รู้ตัว มือยิงแล้ว
เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 22 สิงหาคม 2568 เมื่อเวลา 16.30 น. ร.ต.อ.ภัณณิพงศ์ จิตร์ตารานนท์ รองสารวัตรสอบสวนสภ. คูคต ได้รับแจ้งมีเหตุ นักเรียนถูกยิงได้รับบาดเจ็บ เหตุเกิดบริเวณ ซอยสกุลรัตนาคม ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี หลังรับแจ้งจึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบพร้อมทั้งรีบรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ พร้อมด้วย พ.ต.อ.กานตภณ วรรณา ผกก.สภ.คูคต เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.คูคต และหน่วยกู้ชีพเทศบาลเมืองลาดสวาย
ในที่เกิดเหตุ บริเวณกลางซอย เจ้าหน้าที่ตำรวจพบเพียงกองเลือดเนื่องจาก เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้เข้าช่วยเหลือคนเจ็บทราบชื่อว่า เด็กหญิงผกาพร วายุภาพ อายุ 15 ปี เด็กนักเรียนของโรงเรียนวัดคลองชัน ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3/1 ถูกยิงเข้าที่ท้ายทอย อาการสาหัส ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลซีจีเอซ ลำลูกกา และเสียชีวิตในเวลาต่อมา โดยจากการตรวจสอบทราบว่า ผู้ได้รับบาดเจ็บนั่งซ้อยท้าย มอเตอร์ไซค์เพื่อนชาย ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นเวฟ สีน้ำเงินดำ หมายเลขทะเบียน 1กฐ 2931 กาฬสินธุ์ จอดอยู่ และรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นเวฟสีน้ำเงิน หมายเลขทะเบียน 8ขธ-8640 กรุงเทพมหานคร ถูกยิงเข้าที่แฮนด์ ได้รับความเสียหาย ห่างไปประมาณ 50 เมตร เจ้าหน้าที่ตำรวจยังพบปลอกกระสุนปืนขนาด .38 ตกอยู่เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้เก็บไว้เป็นหลักฐาน
จากการสอบถาม ด.ช. โต๊ด อายุ 15 ปี เพื่อนผู้ได้รับบาดเจ็บเล่าว่า คนร้ายเป็นชายวัยรุ่น 1 คนสวมหมวกกันน็อคเต็มใบ ใส่เสื้อยืด นุ่งกางเกงเจเจ นั่งจอดรถอยู่ข้างทาง พวกตนขับรถมาด้วยกัน 2 คันกับเพื่อนรวม 3 คน จากนั้นเมื่อขับรถผ่าน ชายคนดังกล่าวได้ขับรถไล่เข้ามาภายในซอย ก่อนที่คนร้ายจะจอดรถแล้วชักอาวุธปืนมาใส่ลูกแล้วยิง 1 นัดถูกน้องผู้หญิงก็หล่นจากรถจักรยานยนต์ ทันที แล้วจากนั้นเขาก็ยิงใส่ผมอีก 1 นัดโดนที่รถผม ก่อนที่คนร้ายจะเลี้ยวรถขับหลบหนีไปออกทางถนนลำลูกกา
ทางด้าน พ.ต.อ.กานตภณ วรรณา ผกก.สภ.คูคต ในเบื้องตันทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด ตามเส้นทางที่คนร้ายไปดักรอ จนมาถึงจุดยิง และจุดที่หลบหนี พร้อมทั้งได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน เก็บหลักฐานและลายนิ้วมือแฝงที่ปลอกกระสุนปืนที่เก็บได้ พร้อมทั้งจะได้เชิญตัวเพื่อนของผู้ได้รับบาดเจ็บที่มาด้วยไปทำการสอบสวน และจะเดินทางไปยังโรงพยาบาลที่น้องรักษาตัวอยู่เพื่อสอบปากคำเพื่อนชายที่มาด้วยกัน และเร่งติดตามตัวคนร้ายรายนี้มาสอบถามถึงสาเหตุของการก่อเหตุในครั้งนี้และดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป