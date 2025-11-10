รอง ผบ.ตร. บินด่วน ญี่ปุ่น-ไต้หวัน ลุยคดีค้ามนุษย์ เด็กหญิง 12 ปี ถูกแม่ลวงค้ากาม ผบ.ตร.กำชับเร่งประสานรับตัวเหยื่อกลับไทย

รอง ผบ.ตร. บินด่วนญี่ปุ่น-ไต้หวัน เดินหน้าคดีค้ามนุษย์ เด็กหญิงวัย 12 ปี ถูกแม่หลอกขายบริการ ผบ.ตร.กำชับเร่งประสานนำตัวเหยื่อกลับไทย พร้อมหารือป้องกันเหตุซ้ำ
วันนี้ (10 พ.ย.) พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผอ.ศตคม.ตร.) ได้รับคำสั่งจาก พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ให้เดินทางไปต่างประเทศเป็นการเร่งด่วน เพื่อติดตามและประสานงานการดำเนินคดีค้ามนุษย์ข้ามชาติ ซึ่งมีเด็กหญิงวัย 12 ปี เป็นเหยื่อ ถูกแม่หลอกไปค้าบริการที่ร้านนวดในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา ต่อมาเด็กหญิงได้เข้าติดต่อขอความช่วยเหลือจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในกรุงโตเกียว จนนำมาสู่การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทยและญี่ปุ่น
พล.ต.อ.ธัชชัย กล่าวว่า ตนเองจะเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นในคืนนี้ เพื่อหารือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจญี่ปุ่นในการวางแนวทางดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในญี่ปุ่น 2 ราย คือ เจ้าของร้านนวด และพนักงานหญิงไทยอีก 1 ราย ทั้งนี้ ผบ.ตร. ได้กำชับเป็นพิเศษนอกเหนือจากการดำเนินคดี คือ การประสานหาช่องทางเพื่อส่งเจ้าหน้าที่จากประเทศไทยเดินทางไป รับตัวเด็กหญิงรายนี้กลับสู่ประเทศไทยให้เร็วที่สุด นอกจากภารกิจด้านคดีและการลงพื้นที่เกิดเหตุแล้ว จะหารือกับตำรวจญี่ปุ่นเพื่อวางแนวทางป้องกันร่วมกันในอนาคต ไม่ให้เกิดเหตุการณ์สะเทือนใจในลักษณะเดียวกันนี้อีก
พล.ต.อ.ธัชชัย กล่าวอีกว่า ภารกิจต่อไปคือการเดินทางไปยังไต้หวัน เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินคดีในส่วนของ แม่เด็กหญิงวัย 12 ปี ซึ่งถูกตำรวจไต้หวันจับกุมตัวไว้ได้แล้ว โดยจะมีการหารือเกี่ยวกับแนวทางการส่งตัวแม่เด็กรายนี้ว่าจำเป็นต้องถูกนำไปดำเนินคดีที่ประเทศญี่ปุ่นก่อนหรือไม่