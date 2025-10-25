อึ้ง!จนท.คัดกรองต่างชาติหนีจากแหล่งสแกมเมอร์เคเคปาร์คเข้าไทย 124 คน มีเหยื่อค้ามนุษย์ 2

ตาก – รอง ผบ.ตร.ระดมตำรวจส่วนกลางสอบสวนคนต่างชาติหนีจากเคเคปาร์ค-แหล่งสแกมเมอร์ฝั่งเมียวดี ข้ามฝั่งเข้าไทยล่าสุดถูกควบคุมตัว 1,233 คน เผยคัดกรองไปแล้ว 124 คน มีเหยื่อค้ามนุษย์ 2 ราย
วันนี้ (25 ต.ค. 68) พล.ต.อ. ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะได้เดินทางไปที่อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อติดตามสถานการณ์ชาวต่างชาติที่หนีการปราบของทหารเมียนมาจากพื้นที่เคเคปาร์ค อ.เมียวดี จ.เมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา หนึ่งในแหล่งสแกมเมอร์ ตรงข้ามแนวชายแดนไทย
คณะรอง ผบ.ตร.ได้ประชุมร่วมตำรวจ ทหาร ตรวจคนเข้าเมือง และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จ.ตาก และมอบแนวทางปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากนั้น พล.ต.อ.ธัชชัย ได้เดินทางไปยังด่านพรมแดนแม่สอด 2 เพื่อไปตรวจเยี่ยม และดูความเรียบร้อยของการคัดกรองคนต่างชาติ ที่หนีเข้ามาจากเมียวดี 1,233 คน ที่ผ่านกระบวนการคัดกรองไปแล้ว 124 คน พบเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ 2 คน ซึ่งได้เข้าสู่กระบวนการคุ้มครองดูแลเหยื่อ และนำไปดูแลฟื้นฟูเพื่อส่งตัวกลับประเทศต้นทาง หรือแจ้งข้อหาดำเนินคดีต่อไป
พล.ต.อ.ธัชชัย กล่าวว่า การสอบสวนบุคคลต่างชาติ และคัดกรองได้วันละ 100 คนใช้เวลาประมาณ 4 วัน ในการคัดกรองสอบสวน ในส่วนของการดำเนินคดีก็จะมีพนักงานสอบสวนจากส่วนกลางเข้ามามีส่วนร่วมด้วย ด้านการผลักดันกลับนั้นมีประเทศจีนที่ทางสถานทูตได้ติดต่อมาแล้วส่วนประเทศอื่นๆก็จะมีการประสานกับทางสถานทูตโดยผ่านกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อผลักดันไปทั้งหมดโดยเร็ว ยกเว้นคนที่มีคดีก็จะดำเนินคดี
ทั้งนี้การส่งคนกลับครั้งนี้จะใช้กลไกเดิมเหมือนครั้งที่แล้ว ซึ่งได้ส่งบุคคลต่างชาติไปกว่า 9,000 คน ครั้งนี้มีบุคคลต่างชาติทั้งหมด 28 สัญชาติ มากที่สุดคือประเทศอินเดีย รองลงมาเป็นชาวจีน และสัญชาติเวียดนาม ส่วนประเทศที่มีอุปสรรคปัญหาคือประเทศเอธิโอเปีย เนื่องจากไม่มีสถานทูตทั้งในประเทศไทยและเมียนมา ซึ่งจะต้องให้ทางกระทรวงการต่างประเทศดำเนินการต่อไป