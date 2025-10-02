ลากมาเอี่ยวดีนัก!กัมพูชาอาจงานเข้า สหรัฐฯกล่าวหาสมคบคิด'ค้ามนุษย์'อย่างเป็นระบบ

สหรัฐฯ เมื่อช่วงต้นสัปดาห์ กล่าวหารัฐบาลกัมพูชา ไม่ใช่แค่ล้มเหลวในการจัดการกับการค้ามนุษย์ แต่ยังสมคบคิดอย่างเป็นระบบเปิดทางอาชญากรรมดังกล่าว
ในรายงานการค้ามนุษย์ (TIP Report) ประจำปี 2025 ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 29 กันยายน กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯยังคงจัดกัมพูชาอยู่ในเทียร์ 3 (กลุ่มประเทศที่ประสบปัญหาการค้ามนุษย์อยู่ในระดับต่ำที่สุด) รายงานระบุว่าพวกเจ้าหน้าที่ระดับสูงได้ประโยชน์ทางการเงินจากปฏิบัติการค้ามนุษย์ต่างๆนานา ส่วนเจ้าหน้าที่อื่นๆข่มขู่เหยื่อ, พยาน และกลุ่มประชาสังคมทั้งหลาย ที่ทำงานต่อสู้กับการหลอกลวงทางออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์
รายงานกล่าวอ้างด้วยว่าพวกเจ้าหน้าที่กัมพูชาขัดขวางการเข้าสืบสวนที่ตั้งศูนย์สแกมเมอร์ ซึ่งเทียบเท่ากับการให้ความคุ้มครองปฏิบัติการของศูนย์เหล่านั้น วอชิงตันเน้นย้ำว่าพนมเปญล้มเหลวในการดำเนินคดีกับวุฒิสมาชิกจากพรรครัฐบาลรายหนึ่งและที่ปรึกษาระดับสูงของรัฐบาล ที่ถูกคว่ำบาตรจากสหรัฐฯ แม้มีหลักฐานว่าบุคคลรายดังกล่าวเป็นเจ้าของหลายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงทางออนไลน์
กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯเน้นว่ากัมพูชาไม่ได้รายงานเกี่ยวกับการตัดสินความผิดใดๆมาตั้งแต่ปี 2022 ตอกย้ำว่าพนมเปญล้มเหลวในการทำตามมาตรฐานขั้นต่ำของการกำจัดการค้ามนุษย์
คณะกรรมการต่อต้านการค้ามนุษย์แห่งชาติของกัมพูชาเอง ได้ยอมรับเมื่อช่วงต้นปี ว่ามีเหตุค้ามนุษย์เพิ่มขึ้นในปี 2024 พร้อมระบุจนถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2025 พวกเจ้าหน้าที่ได้เล็งเป้าสถานที่ต่างๆ 72 แห่ง ทั่ว 18 จังหวัด ควบคุมผู้ต้องสงสัยมากกว่า 3,000 คน ที่มาจากประเทศต่างๆ 19 ชาติ
นายกรัฐมนตรีฮุน มาเน็ต ยอมรับในเดือนธันวาคม 2024 ว่ากัมพูชากำลังถูกใช้เป็นฐานสำหรับการค้ามนุษย์ และรับปากจะไม่อดทนกับอาชญากรรมข้ามชายแดนทุกรูปแบบ แต่ถึงกระนั้นเมื่อปีที่แล้ว กระทรวงการคลังสหรัฐฯได้อายึดทรัพย์ ลี ยงพัด นักธุรกิจและวุฒิสมาชิกจากพรรครัฐบาล และธุรกิจของเขาหลายอย่างตกอยู่ภายใต้มาตรการควาบาตร ตามคำกล่าวหาค้ามนุษย์, ฟอกเงิน, ใช้แรงงานบังคับ และฉ้อโกงทางออนไลน์
(ที่มา:แคมโบเดียเดลี)