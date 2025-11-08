เทศบาลตำบลลำลูกกา สนับสนุนส่งเสริมเยาวชนนักดีไซด์ เข้าชิงรางวัลรับโลก Diana Award

วันนี้(8 พ.ย.)นายกิตติเดช ลานทอง นายกเทสบาลตำบลลำลูกกา จ.ปทุมธานี เปิดเผยว่า ยินดีในการส่งเสริมและสนับสนุนน้องพัตเตอร์ กษิดิท เกษตรสิน อายุ 17 ปี ที่จะเข้าแข่งขัน ชิงรางวัล Diana Award เป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวเกษตรสินที่พักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ ทต.ลำลูกกา ทั้งนี้ตามนโยบายของ ทต.ลำลูกกา จะมุ่งเน้นสนับสนุนเรื่องการศึกษาแก่เยาวชนและกิจกรรมต่างๆซึ่งก็ได้มีการพูดคุยกับคุณเมลดา เกษตรสิน คุณแม่ของน้อพัตเตอร์ เกี่ยวเรื่องสปอนเซอร์ ในเบื้องต้นมาแล้วก็ยินดีให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ทำให้นานาชาติได้รู้จักท้องถิ่นและประเทศไทยของเรา เด็กดีเด็กเก่งเด็กมีความคิดสร้างสรรต้องรีบผลักดัน เพราะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้อง ๆ และเพื่อน ๆ การที่มีความพยายามในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ชาวทต.ลำลูกกา ขอส่งกำลังใจให้น้องได้ประสบความสำเร็จในการชิงรางวัล Diana Award ครั้งนี้ตามที่ตั้งใจ
นางเมลดา เกษตรสิน แม่ของน้องพัตเตอร์ แสดงความคิดเห็นว่ารางวัล Diana Award เป็นหน่วยงานที่เจ้าหญิงไดอาน่าท่านมีพระประสงค์จัดตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ในการที่จะเปลี่ยนแปลงโลก เป็นเด็กที่คิดนวัตกรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคมมีความเป็นผู้นำ ซึ่งโครงการที่น้องพัตเตอร์ทำมาตั้งแต่เด็กจนโตสอดคล้องกับโครงการที่เจ้าหญิงไดอาน่าที่มีความต้องการเด็กรุ่นใหม่ ก็เลยคิดว่าเป็นสิ่งที่เขาน่าจะส่งประกวดเพราะเป็นโครงการที่ดีและน้องพัตเตอร์ก็ทำเรื่องนี้มาตลอดจึงคิดว่าควรจะส่งเสริมลูกเพราะเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเป็นสิ่งที่ดีประกอบกับตนเองทำธุรกิจอยู่อำเภอลำลูกกาซึ่งตัวท่านนายกเทศมนตรีตำบลลำลูกกาก็เห็นน้องพัตเตอร์มาตั้งแต่เด็กและก็รู้พัฒนาการของน้องพลาสเตอร์มาตลอดดังนั้นตนเองก็คิดว่านายกเป็นบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นบุคคลของรัฐก็คิดว่านายกน่าจะส่งเสริมเยาวชนคนลำลูกกาให้ได้ไปสู่ระดับโลก
น้องพัตเตอร์ กษิดิท เกษตรสิน เปิดเผยว่า เจ้าหญิงไดอาน่าทรงเป็นแรงบันดาลใจสำคัญของผม เมื่อผมได้ทราบว่าพระองค์ทรงก่อตั้งองค์กรเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนเด็ก ๆ ให้สามารถทำในสิ่งที่ตนเองรักและก้าวหน้าต่อไปในอนาคต ผมก็ยิ่งรู้สึกประทับใจเป็นอย่างมาก จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระองค์ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เพราะเจ้าหญิงไดอาน่าทรงเป็นต้นแบบด้านแฟชั่น และการที่พระองค์ทรงช่วยเหลือผู้คนมากมายในหลายประเทศ ทำให้ผมรู้สึกชื่นชมทั้งในด้านรูปลักษณ์ภายนอกและภายใน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านแฟชั่นและพระทัยที่เปี่ยมด้วยเมตตาในการช่วยเหลือเด็ก ๆ การกลับมาประเทศไทยในครั้งนี้ใช้เวลาประมาณหนึ่งถึงสองสัปดาห์ ผมจึงถือโอกาสนี้ในการจัดเตรียมงานเพื่อสาธารณประโยชน์ตั้งแต่ก่อนเดินทางกลับมายังประเทศไทย ได้หารือกับคุณแม่และท่านนายกเทศมนตรีเกี่ยวกับสิ่งที่เราสามารถทำได้ภายในระยะเวลาอันสั้น เมื่อการหารือประสบความสำเร็จ ผมจึงเริ่มดำเนินการทันที การประกวดจะเริ่มในเดือนตุลาคมนี้ มีระยะเวลาหนึ่งเดือนเต็มสำหรับการสมัครและเตรียมการทุกอย่าง ในช่วงที่อยู่ประเทศอังกฤษ ผมได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและดำเนินการทุกอย่าง ผมเคยศึกษาในประเทศไทยตั้งแต่เด็กจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังจากนั้นได้ย้ายไปศึกษาต่อที่ประเทศสิงคโปร์ และปัจจุบันพำนักอยู่ที่ประเทศอังกฤษ ผมมีประสบการณ์ในการประกวดมาตั้งแต่เด็ก โดยเข้าร่วมการประกวดบ่อยครั้ง ทั้งในด้านการวาดภาพ การประกวดชุดแฟชั่นขนาดเล็กในโรงเรียน และมีการส่งผลงานเข้าประกวดในระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง
ในช่วงที่อยู่เมืองไทยก็ประสานไปยังมูลนิธิต่างๆ เพื่อเข้าไปเปิดโอกาสให้เด็กพิการและเด็กออทิสติกได้เข้ามาฝึกฝนการตัดเย็บ เมื่อเด็กกลุ่มนี้มีรายได้ พวกเขาจะเกิดความภาคภูมิใจในตนเองว่าสามารถหารายได้ได้ ซึ่งเป็นผลดีต่อเยาวชน ไม่ว่าจะเป็นเด็กออทิสติกหรือเด็กปกติก็ตาม เราจึงเห็นว่าโครงการนี้มีประโยชน์และควรได้รับการส่งเสริม หลังจากนี้ มีแผนว่าน้อง ๆ จะนำชุดที่ปักโดยเด็กพิการไปประมูลขาย รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปบริจาคให้กับสมาคมออทิสติกทั้งหมดในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตมีเด็กออทิสติกจากทั่วโลกสนใจเข้าร่วมโครงการนี้ ก็ยินดีต้อนรับ
ประวัติของน้องพัตเตอร์ เป็นคนที่มีความสนใจด้านศิลปะ และการออกแบบแฟชั่นมาตั้งแต่เด็ก รู้จักบริหารเวลา และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีมนุษย์สัมพันธ์ดีชอบเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลา ช่างสังเกตมีความคิดต่าง คิดนอกกรอบ ชอบการทำธุรกิจ และมีภาวะความเป็นผู้นำ ปัจจุบันเรียนอยู่ที่ Shrewbury School ประเทศอังกฤษ และทุกครั้งที่กลับมาเมืองไทยก็จะทำโครงการต่างๆเช่น การให้ความรู้ด้าน Envionmental Impact and fashion กับเด็กๆบ้านเด็กกำพร้าหทัยรัก สอนน้องๆในชุมชน หมู่บ้านรวมทั้งญาติรุ่นน้องในครอบครัว ให้เรียนรู้เกี่ยวกับการรักษาโลก ทำงานกับผู้พิการทางสายตา จัดหาเส้นด้ายให้กับคนพิการทางสายตาทอผ้า ช่วยทำให้เกิดงานและสร้างอาชีพ น้องพัตเตอร์มีแนวความคิดในการรักษ์โลก โดยชุดที่ออกแบบและตัดเย็บจะใช้ผ้าที่ทำจากขวดรีไซเคิลเพื่อลดขยะสร้างงานสร้างอาชีพให้กลุ่มคนที่พิการบกพร่องและมีจุดประสงค์ในการสะสมสนับสนุนเงินทุนจากการประมูลขายชุดให้กับสมาคมเด็กออทิสติกส์สุดท้ายคือต้องการเปลี่ยนแปลงโลกแห่งแฟชั่นให้หันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นโดยใช้ผ้าที่ทำจากขวดรีไซเคิลเพื่อลดโลกร้อน ในส่วนรางวัลที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ด้านจิตรกรรมปี 2562 ในระดับโรงเรียนได้รับการยกย่องในด้านความคิดสร้างสรรค์และทักษะศิลปะที่โดดเด่น รางวัลชนะเลิศด้านFashion Design Sketch Award (2020) ในด้านภาพประกอบแฟชั่นและแนวคิดการออกแบบ รางวัล Character Award มอบให้สำหรับการแสดงค่านิยมที่เข้มแข็งความเป็นผู้นำและอิทธิพลเชิงบวกภายในชุมชนโรงเรียน ของโรงเรียน St.Francis Methodist ได้รับการยอมรับในด้านจิตวิญญาณผู้ประกอบการความคิดริเริ่มนวัตกรรม ผู้เข้าแข่งขันในการประกวดศิลปะและแฟชั่นได้รับรางวัลระดับโรงเรียน 2 ปีซ้อน และเข้ารอบสุดท้ายระดับประเทศการออกแบบชุดและปักเย็บโดยเด็กออทิสติก เป็นผู้เข้าร่วม Vogue Summer School ได้รับประสบการณ์จริงด้านการจัดแต่งชุด ฉากนางแบบ การถ่ายภาพการผลิตประวัติศาสตร์แฟชั่น