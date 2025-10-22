ส่อง Labubu เวอร์ชัน Tim Cook จับสัญญาณโปรโมท iPhone 17 ในจีน หลังดราม่าเครื่องสีส้มเพี้ยนเป็นชมพู

สัปดาห์ที่ผ่านมาโลกโซเชียลตื่นเต้นกับปรากฏการณ์ Labubu x Tim Cook ซึ่งซีอีโอคนเก่งของแอปเปิล (Apple) ได้รับมอบตุ๊กตามอนสเตอร์รุ่นตัวเองที่ประเทศจีน ตรงนี้ต้องย้ำว่านี่เรื่องที่ลึกซึ้งกว่าการแต่งตัวให้ตุ๊กตาสวมแว่นและถือ iPhone แต่อาจเป็นสัญลักษณ์ของการโปรโมท iPhone 17 ในจีน ท่ามกลางดราม่าหลายเรื่องที่ไอโฟนรุ่นใหม่พบเจอ ล่าสุดคือมีผู้ซื้อโชว์บนโซเชียลว่าเครื่องสีส้มได้เพี้ยนเป็นชมพูเรียบร้อย
*** Tim Cook เจอ “Labubu ตัวเอง”
ทิม คุก (Tim Cook) ซีอีโอแอปเปิลเดินทางเยือนประเทศจีน พร้อมแวะชมงานฉลองครบรอบ 10 ปี “The Monsters Series” ของ Pop Mart เมื่อ 13 ตุลาคมที่ผ่านมา และได้รับของขวัญสุดพิเศษ นั่นคือฟิกเกอร์ Labubu เวอร์ชัน “Tim Cook Edition” ที่ถือ iPhone อยู่ในมือ
Tim Cook just got his own custom Labubu, complete with an iPhone 17 🟠 pic.twitter.com/kowr9kvCxx— HYPEBEAST (@HYPEBEAST) October 14, 2025
รายงานระบุว่า Cook ได้พบกับ “หวัง หนิง” (Wang Ning) ผู้ก่อตั้ง Pop Mart และ "กาซิง หลุง" (Kasing Lung) ศิลปินผู้ออกแบบ Labubu ซึ่งโชว์ขั้นตอนสเก็ตช์แบบเรียลไทม์บน iPad Pro ก่อนจะมอบของที่ระลึกเป็น Labubu แบบคัสตอมเฉพาะ
ความพิเศษของเรื่องนี้คือภาพจากงานนี้ถ่ายด้วย iPhone 17 Pro โดย Kasing Lung โพสต์ภาพ Tim Cook ถือฟิกเกอร์บน Instagram พร้อมเปิดเผยว่าภาพทั้งหมดถ่ายด้วยกล้องของ iPhone 17 Pro
นี่คือสัญญาณเชิงกลยุทธ์ในจีน เพราะการปรากฏตัวของ Cook สอดคล้องกับแผนขยายตลาด "Live Commerce” ของ Apple ในจีน งานนี้ซีอีโอคนดังได้ร่วมไลฟ์ขายสด iPhone ซึ่งการให้ความสำคัญกับตลาดจีนของ Cook ยิ่งส่งผลให้หุ้นของ Pop Mart International ที่จดทะเบียนในฮ่องกงพุ่งขึ้นกว่า 6% หลังการเยือนด้วย
Tim Cook visited Labubu 10th Anniversary Exhibition in Shanghai and met Kasing Lung & Wang Ning. He even got Tim Cook Labubu holding iPhone 17 Pro Max with his outfit style and a sketch of him and Labubu drawn by Kasing Lung himself.
The sketch drawing & Labubu are so cute 😊👍. pic.twitter.com/yZKG2h8LvA— Vina Verde🎙️🎧🎸 || streaming MORNING COFFEE ☕ (@vinaverdemusic) October 13, 2025
หากดูที่ Labubu ซึ่งเป็นสินค้าที่เติบโตจากของสะสมสู่วงการแฟชั่น ตัวละครนี้สร้างโดย Kasing Lung ตั้งแต่ปี 2015 เติบโตจากงานสะสมศิลปะเฉพาะกลุ่ม สู่การร่วมมือหรือคอลแลบกับแบรนด์แฟชั่นระดับโลก ล่าสุด Labubu ได้ร่วมงานกับกระเป๋า Moynat ฉลองครบ 10 ปี แสดงให้เห็นถึงพลังของศิลปะที่ก้าวไกลเกินแค่ของเล่น และวันนี้ Pop Mart ยังคงเน้นการคุ้มครองลิขสิทธิ์ เดินหน้าควบคุมสินค้าปลอม เพื่อปกป้องมูลค่าแบรนด์และสิทธิ์ของศิลปินในตลาดนักสะสมทั่วโลก
***ดราม่าสีเพี้ยน จากส้มเป็นชมพู
ขณะที่ Tim Cook เยือนจีน โลกโซเชียลตื่นเต้นกับเจ้าของ iPhone 17 Pro สีส้ม *Cosmic Orange* หลายรายที่เริ่มร้องเรียนว่าเครื่องที่ใช้อยู่ได้เปลี่ยนสีจากส้มสดเป็นชมพูพีชหรือโรสโกลด์ จนเกิดแฮชแท็ก #Pinkgate แพร่กระจายบน Reddit และ X
ไม่ใช่แสงที่ทำให้สีเพี้ยน เพราะผู้ใช้โพสต์ภาพเปรียบเทียบก่อน-หลัง พบว่าตัวเครื่องบริเวณกรอบโลหะและเส้นเสาอากาศซีดลงอย่างชัดเจน ในขณะที่วง MagSafe ด้านหลังยังคงสีส้มสด ทำให้เกิด 2 สีในเครื่องเดียว
ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าต้นเหตุอาจมาจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน: (anodization) ของอะลูมิเนียมที่ซีลไม่สมบูรณ์ ทำให้เกิดปฏิกิริยากับอากาศหรือความร้อนจนสีเพี้ยน โดยเฉพาะในบริเวณที่สัมผัสแสงหรือเหงื่อ
Orange iPhone turns pink pic.twitter.com/NZjCdFaw2y— Rjey (@RjeyTech) October 15, 2025
แม้ Apple จะโปรโมตซีรีส์ Pro ว่ามีความทนทานระดับมืออาชีพ แต่เหตุการณ์นี้เผยให้เห็นความเปราะบาง ซึ่งเน้นความสวยแต่ไวต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าที่ใครคาดคิด
ดราม่านี้กระทบต่อภาพลักษณ์ Apple อย่างไม่ต้องสงสัย เพราะสำหรับบริษัทที่สร้างชื่อจากงานออกแบบและความละเอียดของวัสดุ นี่จึงไม่ใช่แค่เรื่องสีตก แต่คือบททดสอบความเชื่อมั่นของแฟนแอปเปิล ที่คาดหวังความสมบูรณ์แบบเป้นพิเศษ.
Yes they are! Notice around the camera pic.twitter.com/Y3qGBqUslq— Kobra ToldYa (@KobraToldya) October 7, 2025