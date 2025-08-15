เมืองไทยประกันชีวิต เดินหน้ากิจกรรมจิตอาสา ตอกย้ำแนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตและการมีส่วนร่วมของบุคลากร

เมืองไทยประกันชีวิต ตอกย้ำแนวทางการดำเนินธุรกิจที่มุ่งสู่ความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้กรอบ ESG (Environmental, Social, and Governance) โดยเฉพาะมิติด้านสังคม “S – Social” หรือการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์สังคมที่ดีอย่างยั่งยืน ด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อพนักงานและกิจกรรมจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรควบคู่ไปกับการตอบแทนสังคมเพื่อประโยชน์ต่อลูกค้า ชุมชน และสังคมไทยในระยะยาว
นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “บริษัทดำเนินกิจกรรมเพื่อพนักงานและกิจกรรมจิตอาสาหลากหลายรูปแบบ โดยมีเป้าหมายหลักในการ พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรและ ส่งเสริมความเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพต่อสังคม ผ่านแนวคิด “ส่งต่อความสุขสู่สังคม” ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ไม่เพียงสร้างรอยยิ้มให้กับผู้รับ แต่ยังเป็นพื้นที่เรียนรู้ เติบโต และสร้างคุณค่าทางจิตใจให้กับพนักงานอย่างลึกซึ้ง
นอกจากการจัดกิจกรรมแล้ว บริษัทฯ ยังสนับสนุน “วันลากิจกรรมจิตอาสา (CSR Leave)” เพื่อให้พนักงานสามารถเลือกทำความดีในแบบที่ตนเองสนใจและถนัด โดยในปี 2568 มีพนักงานใช้สิทธิดังกล่าวแล้วถึง 260 คน หรือ 10% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด
สำหรับครึ่งปีแรกของปี 2568 บริษัทดำเนินกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมรวม 8 กิจกรรมหลัก อาทิ
1. กิจกรรมส่งมอบความสุขให้กับน้องผู้พิการทางสติปัญญา (มกราคม) เนื่องในโอกาสวันเด็ก ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา จ.ราชบุรี
2. กิจกรรมพับผ้าขนหนูเป็นตุ๊กตาหมี 1,000 ตัวเพื่อแบ่งปัน (กุมภาพันธ์) จัดพร้อมกันทั่วประเทศ เชิญชวนพนักงานจากสำนักงานภูมิภาคและสาขา ร่วมพับผ้าขนหนูเป็นตุ๊กตาหมี 1,000 ตัว พร้อมเขียนการ์ดส่งกำลังใจ เพื่อมอบให้น้องๆ ในโรงพยาบาลเด็กและพื้นที่ห่างไกล
3. กิจกรรมส่งมอบตุ๊กตาหมีให้กับน้องๆ ที่โรงพยาบาลเด็ก (เมษายน) ณ โรงพยาบาลเด็ก
4. MTL ค่ายเพาะสุข ปลูกจิตอาสา ครั้งที่ 3 (พฤษภาคม) กิจกรรมช่วงปิดเทอมสำหรับบุตร-หลานหรือสมาชิกในครอบครัวพนักงาน เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และจิตอาสาผ่านกิจกรรม eco-print พิมพ์ลายดอกไม้ลงบนกระเป๋าผ้าเพื่อส่งมอบให้โรงพยาบาลที่ขาดแคลน เรียนรู้การบริหารการเงิน และสนุกกับการทำคัพเค้ก DIY ตามจินตนาการ
5. กิจกรรม “ฟังสร้างสุข” (มิถุนายน) จัดโดยความร่วมมือกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อเรียนรู้ทักษะการสื่อสาร การรับฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening) และการสนทนาเชิงบวกพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันระหว่างกิจกรรม
6. โครงการเมืองไทยอนุรักษ์ทะเลไทย ตอน “รักษ์เต่าทะเล” เดือนมิถุนายน ร่วมปล่อยเต่าและล้างทำความสะอาดบ่ออนุรักษ์เต่า ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ จ.ชลบุรี
7. บริจาคโลหิต (สำนักงานใหญ่) รับบริจาคโลหิตร่วมกับสภากาชาดไทย
8. บริจาคโลหิต (สำนักงานภูมิภาคเชียงใหม่)รับบริจาคโลหิตร่วมกับสภากาชาดไทย
ทั้งนี้ บริษัทฯ เล็งเห็นว่ากิจกรรมจิตอาสาเป็นกลไกสำคัญในการสร้างสังคมที่เข้มแข็งและเปี่ยมด้วยน้ำใจ โดยกิจกรรมในช่วงครึ่งปีแรกสะท้อน “การคืนคุณค่าสู่สังคม” ในหลากหลายมิติ ทั้งด้านสังคม การศึกษา สิ่งแวดล้อม และสุขภาพจิต ซึ่งล้วนมีส่วนในการยกระดับคุณภาพสังคมไทยในหลายระดับ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับสุขภาวะทางปัญญา (Spiritual Health) เพื่อส่งเสริมความผูกพันและความสุขในการทำงานผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ครอบคลุมทั้งด้านศิลปะ ภาวนา ความสัมพันธ์ และกีฬา ซึ่งจะส่งผลที่ดีโดยตรงต่อ ประสิทธิภาพการทำงาน ความคิดสร้างสรรค์ และความผูกพันต่อองค์กร อาทิ
1. Blind Massage การนวดผ่อนคลายโดยหมอนวดผู้พิการทางสายตาจากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยคนตาบอดในประเทศไทย
2. Mandala Art ศิลปะสมาธิเพื่อความสงบและการเยียวยา เพื่อการฝึกสมาธิ โดยใช้ศิลปะภาวนาด้วยการระบายสี Mandala Art ซึ่งจะช่วยให้ได้ผ่อนคลาย พร้อมฝึกรับรู้ สังเกตและเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นระหว่างทำผลงานศิลปะ
3. Kohrinka “ดอกไม้แห่งแสงสว่าง” กิจกรรมจัดดอกไม้เพื่อฝึกจิตใจ ซึ่งการจัดดอกไม้แบบ โครงการ ที่เน้นความเรียบง่าย และเรียนรู้ที่จะมองธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง เพื่อฝึกฝนจิตใจ เปิดรับความงามรอบตัวเข้าสู่ชีวิตประจำวันช่วยให้มองเห็นถึงพลังของธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่
4. Clay@Heart – ปั้นดิน โอบใจ เพื่อค้นพบช่วงเวลาตระหนักรู้ในตนเอง ทบทวนคุณค่าที่ซ่อนอยู่ สัมผัสความรู้สึกมั่นคงภายใน สร้างพื้นที่ปลอดภัยที่สามารถแสดงตัวตนและโอบรับความแตกต่าง
5. MTL Badminton Open 2025 – กระชับมิตรด้วยกีฬา สร้างสุขภาพที่ดี
6. การแข่งขันฟุตบอล 7 คน – เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในแวดวงประกัน
7. กิจกรรม Blind Massage (สำนักงานเชียงใหม่) – ขยายโอกาสดูแลสุขภาพจิตไปยังภูมิภาค
“เมืองไทยประกันชีวิตเชื่อว่า “พนักงานคือหัวใจขององค์กร” การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เปี่ยมด้วยคุณค่าจะนำไปสู่ความยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งในด้านธุรกิจ ชุมชน และสังคม บริษัทยังคงเดินหน้าจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกก้าวของเมืองไทยประกันชีวิต เป็นก้าวแห่งการแบ่งปันและการเติบโตที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง” นายสาระกล่าวสรุป #MuangThaiLife #เมืองไทยประกันชีวิต