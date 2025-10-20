ผลตรวจสารเสพติด “เป๊ก ผลิตโชค” ออกแล้ว แต่รายละเอียดยังเปิดเผยไม่ได้

รายงานความคืบหน้าผลตรวจสารเสพติด “เป๊ก ผลิตโชค” ออกแล้ว กรณีเหตุทะเลาะวิวาท แต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ อยู่ในขั้นตอนพนักงานสอบสวน
วันนี้ (20 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีที่นาย ผลิตโชค อายนบุตร หรือ เป๊ก ผลิตโชค อายุ 40 ปี นักร้องดัง ถูกคู่กรณีใช้มีดแทงตามร่างกายได้รับบาดเจ็บ หลังมีเรื่องทะเลาะวิวาทกัน เหตุเกิดสถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่ง ถนนรามคำแหง ซอยรามคำแหง76 พื้นที่ สน.หัวหมาก เมื่อวันที่ 3 ส.ค.ที่ผ่านมา เวลา 01.43 น.
ต่อมา เป๊ก ผลิตโชค จะอัดคลิปขอโทษทุกคนที่ทำให้เดือดร้อนและผิดหวัง ยอมรับว่าเป็นเพราะดื่มเยอะทำให้ขาดสติ ขอทุกคนให้โอกาสได้แก้ตัวใหม่
โดยล่าสุดมีรายงานว่า ผลการตรวจหาสารเสพติดของ เป๊ก ผลิตโชค ออกมาแล้ว แต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ โดยขณะนี้ข้อมูลทั้งหมดได้อยู่ในขั้นตอนของพนักงานสอบสวนแล้ว