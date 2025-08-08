ตร.แจงคดี “เป๊ก ผลิตโชค” ไม่มีพยานหลักฐานพอจะบังคับตรวจสารเสพติด

ผกก.สน.หัวหมาก ชี้แจงกรณี “เป๊ก ผลิตโชค” ปฏิเสธตรวจสารเสพติด ในทางคดีไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะบังคับตรวจหรือยืนยันว่า มีการเสพสารเสพติด
วันนี้ (8 ส.ค.) พ.ต.อ.นเรนทร์ เครื่องสนุก ผกก.สน.หัวหมาก เปิดเผยความคืบหน้ากณีที่มีกระแสข่าวปฏิเสธตรวจสารเสพติด จากนายผลิตโชค อายนบุตร หรือเป๊ก ผลิตโชค อายุ 40 ปี ศิลปินนักร้องชื่อดัง ว่า ข้อเท็จจริงคือทางโรงพยาบาลแจ้งว่า เป๊ก ผลิตโชคไม่ยินยอมให้ตรวจ ซึ่งกฎหมายไม่สามารถบังคับได้ เนื่องจากไม่ได้อยู่ในกรณีเมาแล้วขับ แต่เป็นเมาแล้วเดิน และความผิดที่ถูกกล่าวหามีโทษไม่เกิน 3 ปี จึงไม่เข้าเงื่อนไขให้สันนิษฐานผลตรวจเป็นบวก
โดยตำรวจได้ทำหนังสือขอให้โรงพยาบาลตรวจหาสารเสพติดแล้ว แต่แพทย์ปฏิเสธตามสิทธิผู้ป่วย พร้อมทำหนังสือยืนยันการไม่ยินยอม อีกทั้งในทางคดีไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะบังคับตรวจหรือยืนยันว่า มีการเสพสารเสพติด
สำหรับข้อหาที่แจ้งต่อนักร้องดัง เบื้องต้นคือ ทะเลาะวิวาท และก่อความเดือดร้อนรำคาญในที่สาธารณะ ส่วนข้อหาทำร้ายร่างกาย คู่กรณีคือนายชุติเทพไม่ติดใจเอาความ จึงไม่ดำเนินคดี ขณะที่ความเสียหายต่อทรัพย์สิน คู่กรณีเจ้าของรถกระบะและแท็กซี่ก็ไม่ติดใจ
ซึ่งทางด้านนายชุติเทพ ถูกดำเนินคดีข้อหาทำร้ายร่างกายและพกพาอาวุธมีดในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ทั้งนี้ การสอบปากคำ เป๊ก ผลิตโชคเจ้าหน้าที่ตำรวจเคยขอเข้าพบที่โรงพยาบาล แต่แพทย์ขอให้คงสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วย จึงต้องรอให้ เป๊ก ผลิตโชคออกจากโรงพยาบาลก่อนเข้าพบพนักงานสอบสวน สน.หัวหมาก ต่อไป