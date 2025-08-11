ตร.เก็บตัวอย่างเส้นผม “เป๊ก ผลิตโชค” ส่งตรวจหารสารเสพติดแล้ว จ่อนัดมาให้ปากคำหลังออกจาก รพ.

ผกก.สน.หัวหมาก เผยเจ้าหน้าที่ได้เก็บตัวอย่างเส้นผม “เป๊ก ผลิตโชค” ส่งตรวจหารสารเสพติดแล้ว อยู่ระหว่างรอผล พร้อมประสานนัดหมายเข้าให้ปากคำหลังออกจากโรงพยาบาล
วันนี้ (11 ส.ค.) พ.ต.อ.นเรนทร์ เครื่องสนุก ผกก. สน.หัวหมาก เปิดเผยความคืบหน้าคดี นายผลิตโชค อายนบุตร หรือเป๊ก ผลิตโชคอายุ 40 ปี ศิลปินนักร้องชื่อดัง ถูกนายชุติเทพ (คู่กรณี) อายุ 21 ปี อาชีพไรเดอร์ ใช้อาวุธมีดฟันเข้าที่คางได้รับบาดเจ็บ ภายในปั๊มน้ำมัน ซอยรามคำแหง 76 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เมื่อกลางดึกวันที่ 3 ส.ค.ที่ผ่านมา จากเหตุทะเลาะวิวาทในที่สาธารณะ ว่า เมื่อวันที่ 10 ส.ค.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้เก็บตัวอย่างเส้นผมของเป๊ก เพื่อตรวจหาสารเสพติด ตามอำนาจเจ้าพนักงาน ป.ป.ส.
โดยส่งไปตรวจที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลตรวจ พร้อมประสานนัดหมายให้เจ้าตัวเข้าให้ปากคำอย่างเป็นทางการ หลังออกจากโรงพยาบาลและพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านแล้ว
สำหรับขั้นตอนการตรวจเส้นผม โดยหลักจะตัดเส้นผมตั้งแต่โคนผม ความยาว 1 เซนติเมตร สามารถตรวจหาสารเสพติดย้อนหลังได้ประมาณ 1 เดือน และตรวจต่อเนื่องได้สูงสุดราว 3 เดือน ผมของเป๊ก มีความยาวเกิน 3 เซนติเมตร เจ้าหน้าที่จึงตัดตามขั้นตอนเพื่อส่งตรวจ ซึ่งเจ้าตัวให้ความร่วมมือโดยไม่มีการขัดขืน
ส่วนการสอบปากคำคู่กรณี นายชุติเทพ พนักงานสอบสวนอาจพิจารณาเชิญมาพร้อมกัน หากเวลาสะดวกตรงกัน แต่สามารถแยกสอบได้เช่นกัน โดยคาดว่าจะมีการนัดหมายทั้งสองฝ่ายในเร็วๆ นี้