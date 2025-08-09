xs
xsm
sm
md
lg

ตร.ขอตรวจเส้นผม “เป๊ก ผลิตโชค” หาสารเสพติด ชี้หากปฏิเสธ อาจโดนข้อหาขัดคำสั่งเจ้าพนักงาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



ผกก.สน.หัวหมาก เผยได้ประสานนัดหมายขอเก็บตัวอย่างเส้นผม “เป๊ก ผลิตโชค” ตรวจหาสารเสพติด แต่หากยังปฏิเสธ เจ้าหน้าที่มีอำนาจดำเนินคดีฐานขัดคำสั่งเจ้าพนักงาน

วันนี้ (9 ส.ค.) พ.ต.อ.นเรนทร์ เครื่องสนุก ผกก.สน.หัวหมาก เปิดเผยความคืบหน้ากรณี นายผลิตโชค อายนบุตร หรือเป๊ก ผลิตโชค อายุ 40 ปี ศิลปินนักร้องชื่อดัง ถูกนายชุติเทพ อายุ 21 ปี อาชีพไรเดอร์ ใช้อาวุธมีดฟันเข้าที่คางได้รับบาดเจ็บ ภายในปั๊มน้ำมันย่านรามคำแหง เมื่อกลางดึกวันที่ 3 ส.ค. ที่ผ่านมา

หลังเกิดเหตุ เป๊ก ผลิตโชค เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเอกชน ก่อนอัดคลิปขอโทษและขอโอกาสแก้ตัว เผยแพร่ผ่านเพจ “White Music” กระทั่งมีกระแสข่าวว่าศิลปินดังปฏิเสธการตรวจสารเสพติด โดยโรงพยาบาลแจ้งว่าเจ้าตัวไม่ยินยอมตรวจ เนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไข “เมาแล้วขับ” แต่เป็นเพียง “เมาแล้วเดิน” ทำให้ไม่สามารถบังคับตรวจได้

โดย พ.ต.อ.นเรนทร์ ชี้แจงว่า ตำรวจ สน.หัวหมากเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จึงมีอำนาจขอตรวจหาสารเสพติดทางเส้นผมของเป๊ก และได้ประสานนัดหมายให้เจ้าตัวพร้อมญาติ ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางไปที่โรงพยาบาลเพื่อเก็บตัวอย่างเส้นผม แต่หากยังปฏิเสธ เจ้าหน้าที่มีอำนาจดำเนินคดี “ฐานขัดคำสั่งเจ้าพนักงาน”

ทั้งนี้ เมื่อวานนี้ (8 ส.ค.) เจ้าหน้าที่ได้เข้าพบเป๊กที่โรงพยาบาลแล้วหนึ่งครั้ง แต่ไม่สามารถขอตรวจได้ เนื่องจากเจ้าตัวได้รับยาและอยู่ในภาวะหลับ จึงนัดหมายเข้าดำเนินการอีกครั้งในช่วงกลางวันของวันนี้ พร้อมสอบปากคำเบื้องต้นและขอตรวจเส้นผมตามอำนาจกฎหมาย

พ.ต.อ.นเรนทร์ ระบุอีกว่า หลังการดำเนินการ จะมีการแจ้งความคืบหน้าต่อสาธารณะอีกครั้ง
กำลังโหลดความคิดเห็น