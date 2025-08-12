ตำรวจแจ้ง 2 ข้อหา "เป๊ก ผลิตโชค" จ่อเรียกคนขับรถตู้ให้ปากคำ

พ.ต.อ.นเรนทร์ เครื่องสนุก ผกก.สน.หัวหมาก เปิดเผยความคืบหน้าคดี นายผลิตโชค อายนบุตร หรือ "เป๊ก" อายุ 40 ปี ศิลปินนักร้องชื่อดัง ถูกนายชุติเทพ อายุ 21 ปี อาชีพไรเดอร์ ใช้อาวุธมีดฟันเข้าที่คางได้รับบาดเจ็บ เหตุเกิดภายในปั๊มน้ำมัน ซอยรามคำแหง 76 เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ กลางดึกวันที่ 3 สิงหาคม ที่ผ่านมา จากเหตุทะเลาะวิวาทในที่สาธารณะ
พ.ต.อ.นเรนทร์ ระบุว่า เมื่อเย็นวานนี้ (11 ส.ค.) พนักงานสอบสวนได้นัด "เป๊ก ผลิตโชค" เข้าสอบปากคำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งให้การตรงกับภาพจากกล้องวงจรปิด และยอมรับข้อเท็จจริงทั้งหมด แต่ขอสงวนรายละเอียดไว้เป็นข้อมูลทางคดี พร้อมย้ำว่า คดีทำร้ายร่างกายเป็นความผิดอาญาแผ่นดิน ไม่สามารถยอมความได้ แม้คู่กรณีจะไม่ติดใจเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งก็ตาม
เบื้องต้นแจ้งข้อหา "ทำร้ายร่างกาย" และ "ก่อความเดือดร้อนรำคาญในที่สาธารณะ" ส่วนข้อหาอื่นต้องรอการร้องทุกข์จากเจ้าของทรัพย์ หากพบว่ามีความเสียหาย รวมทั้งรอผลตรวจสารเสพติดจากเส้นผม หากพบสารต้องห้ามก็จะมีการแจ้งข้อหาเพิ่ม โดยคาดว่าผลตรวจจะล่าช้าเนื่องจากติดช่วงวันหยุดยาว สถาบันนิติวิทยาศาสตร์หยุดทำการ
นอกจากนี้ ในวันเกิดเหตุ (3 ส.ค.) "เป๊ก ผลิตโชค" ให้การว่าดื่มสุราจนเมาและขาดสติ ทำให้เกิดเหตุชุลมุน อย่างไรก็ตาม ยังต้องรอสอบปากคำคนขับรถตู้ของ "เป๊ก" ด้วย ซึ่งเป็นบุคคลที่มีสติที่สุดในเหตุการณ์ โดยคาดว่าจะเข้าพบพนักงานสอบสวนเร็วๆ นี้ เพื่อประกอบสำนวนคดี