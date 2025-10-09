สภ.บางใหญ่ ผนึกกำลังภาคเอกชน เตรียมจัดวิ่ง “นัดพบ ณ บางใหญ่ ครั้งที่ 6” รายได้สมทบโครงการเพื่อสังคมและเยาวชน

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 9 ต.ค.68 ที่ สภ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี พ.ต.อ.สิรภพ อนุศิริ ผกก.สภ.บางใหญ่ พร้อมด้วยนายสุวพันธุ์ โคตพงค์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) สภ.บางใหญ่ และศิลปินตลกชื่อดัง “ถั่วแระ เชิญยิ้ม” ร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรม “วิ่งนัดพบ ณ บางใหญ่ ครั้งที่ 6” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2568 บริเวณหน้าตลาดนัด BB บางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
นายสุวพันธุ์ กล่าวว่า กิจกรรมวิ่งนัดพบ ณ บางใหญ่ เป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพและสร้างความสามัคคีในชุมชน พร้อมทั้งหารายได้สมทบกิจกรรมเพื่อสังคมและเยาวชนในพื้นที่ เช่น โครงการอบรมเยาวชนต้านยาเสพติด และการสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในด้านสาธารณประโยชน์
สำหรับการแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ฮาล์ฟมาราธอน 21 กิโลเมตร ค่าสมัคร 700 บาท ปล่อยตัวเวลา 05.00 น. คัทออฟ 3 ชั่วโมง มินิมาราธอน 12 กิโลเมตร ค่าสมัคร 600 บาท ปล่อยตัวเวลา 06.00 น. คัทออฟ 2 ชั่วโมง 15 นาที ฟันรัน 5.5 กิโลเมตร ค่าสมัคร 500 บาท ปล่อยตัวเวลา 06.10 น. ผู้ที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ www.runlah.com/th/npb2025
นายสุวพันธุ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากสุขภาพที่ดีแล้ว ผู้ร่วมกิจกรรมยังมีโอกาสลุ้นรับของรางวัลใหญ่จากผู้สนับสนุนหลัก “ศูนย์บริการฮอนด้านัดพบบางใหญ่” ซึ่งมอบรถจักรยานยนต์จำนวน 2 คัน พร้อมของรางวัลอีกมากมายภายในงาน พร้อมเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนมาร่วมกิจกรรมเพื่อสุขภาพและช่วยเหลือสังคม
ด้าน “ถั่วแระ เชิญยิ้ม” กล่าวเชิญชวนนักวิ่งทั่วประเทศมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ พร้อมย้ำว่าผู้เข้าร่วมทุกคนจะได้ทั้งสุขภาพ ความสนุกสนาน และมีส่วนร่วมในการทำความดีเพื่อชุมชนบางใหญ่