สนามสุดท้ายของปี “บางกอกแอร์เวย์ส สุโขทัย ฮาล์ฟ มาราธอน 2025” เก็บเกี่ยวความประทับใจดินแดนแห่งประวัติศาสตร์

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ชวนนักวิ่งสัมผัสประสบการณ์การวิ่งแบบบูทีค ท่ามกลางอารยธรรมไทยโบราณอันทรงคุณค่าแห่งเมืองมรดกโลก ในรายการแข่งขันวิ่ง “บางกอกแอร์เวย์ส สุโขทัย ฮาล์ฟ มาราธอน 2025” (Bangkok Airways Sukhothai Half Marathon 2025) สนามสุดท้ายของกิจกรรมแข่งขันวิ่งประจำปี “บางกอกแอร์เวย์ส บูทีค ซีรีส์ ปี 2025” (Bangkok Airways Boutique Series 2025) ระหว่างวันที่ 27–28 กันยายน 2568 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 10 กันยายน 2568 ได้ทาง https://race.thai.run/bkasukhothai2025
ระยะการแข่งขัน ได้แก่ ฮาล์ฟมาราธอน 21 กิโลเมตร มินิมาราธอน 10 กิโลเมตร และฟันรัน 5 กิโลเมตร รวมถึงกิจกรรมสำหรับนักวิ่งรุ่นเด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ในรายการ Kids Series ระยะทาง 800 เมตร โดยน้อง ๆ จะวิ่งผ่านฐานกิจกรรมสุดมันส์ ตะลุยความสนุกแบบหยุดไม่อยู่
ไฮไลต์เสื้อวิ่งคอลเลกชัน Bangkok Airways Boutique Series 2025 ดีไซน์โดย Underhatdaddy ศิลปินอิสระที่มีสไตล์โดดเด่นไม่เหมือนใคร ถ่ายทอดเสน่ห์และอัตลักษณ์ของจังหวัดสุโขทัยผ่านลวดลายบนเสื้อวิ่ง เนื้อผ้าสวมใส่สบาย ระบายเหงื่อได้ดี ผลิตจากขวดน้ำพลาสติกรีไซเคิล ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเสื้อวิ่ง 1 ตัวใช้เส้นใยพลาสติกรีไซเคิลเทียบเท่าขวดน้ำ 20 ขวด และพลาดไม่ได้กับ เสื้อ Finisher สุดเอ็กซ์คลูซีฟจาก PUMA มอบเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จสำหรับนักวิ่งที่พิชิต ฮาล์ฟมาราธอน 21 กิโลเมตร ภายใน 4 ชั่วโมง
สีสันของงาน! การลงสนามวิ่งเต็มตัวครั้งแรกของนักแสดงหนุ่มลูกครึ่งสุดคูล “เทศน์ เฮนรี ไมรอน” ที่จะพานักวิ่งทุกคนออกวิ่งย้อนอดีตผ่านบรรยากาศและมนต์ขลังของโบราณสถานอันงดงาม พร้อมเก็บภาพความประทับใจในทุกก้าว
พิเศษ! สิทธิประโยชน์สำหรับนักวิ่งกับโปรโมชัน “Fly to Run” บินกับบางกอกแอร์เวย์ส รับส่วนลดบัตรโดยสารและสิทธิ์วิ่งฟรี! ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางผ่านทางเว็บไซต์ https://bangkokairways.run และเฟซบุ๊ก https://facebook.com/BangkokAirways.Run