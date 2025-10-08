ตร.ทล.หวังดีช่วยรถเสียบนมอเตอร์เวย์ เจอซุกปืน-กัญชา 100 กิโลฯ สารภาพเพิ่งปล้นมา

ตำรวจทางหลวงหวังดีเข้าช่วยรถเสียบนมอเตอร์เวย์ คนขับซิ่งหนี ก่อนยึดปืน-กัญชาเพียบ สารภาพเพิ่งบุกปล้นโกดังเก็บกัญชา จ.ระยอง 100 กิโลกรัม
วันนี้ ( 8 ต.ค.) พล.ต.ต.พรศักดิ์ เลารุจิราลัย ผบก.ทล.สั่งการ พ.ต.อ.กึกก้อง ดิศวัฒน์ ผกก.8 บก.ทล. พ.ต.ท.นโรตม์ ยุวบูรณ์ สวญ.ส.ทล.1 กก.8 บก.ทล. พ.ต.ต.ชยเชษฐ์ อิทธิยาภรณ์ สว.ส.ทล.1 กก. 8 บก.ทล. ร.ต.อ.บัณฑิต นวลปาน, ร.ต.อ.วรายุทธ เจนวิชชุเมธ รอง สว.ส.ทล.1 กก.8 บก.ทล. จับกุม
นายนริศร อายุ 33 ปี, นายทรงยศ อายุ 35 ปี และ นายอารยะ อายุ 32 ปีพร้อมของกลาง อาวุธปืน ขนาด .38 super ยี่ห้อ Colt 1 กระบอก ,อาวุธปืนลูกโม่ ขนาด .38 ยี่ห้อ TAURAS 1 กระบอก , อาวุธปืนลูกโม่ ขนาด .38 ยี่ห้อ smith & Wesson 1 กระบอก, อาวุธปืนไทยประดิษฐ์ 1 กระบอกและกระสุนขนาดต่าง ๆ รวม 31 นัด พร้อมตรวจยึดช่อดอกกัญชา บรรจุอยู่ในถุงพลาสติกจำนวน 117 ถุง ได้บริเวณหน้าโรงแรม ถ.วิบูลย์ประชารักษ์ ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ส.ทล.1 กก.8 บก.ทล. ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้ากู้ภัยมอเตอร์เวย์ ตรวจสอบพบรถยนต์ ยี่ห้อ MG สีดำ จอดเสียอยู่ที่ บริเวณกรุงเทพฯ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี จึงได้เดินทางไปตรวจสอบ แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ใกล้จะถึง รถคันดังกล่าวมีพิรุธรีบขับหลบหนีไป
เจ้าหน้าที่จึงได้ขับรถติดตามไปจนถึงทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กม.91 มุ่งหน้า กรุงเทพฯ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี พบรถยนต์ ยี่ห้อ MG สีดำ กำลังขนถ่ายของต้องสงสัยใส่กระบะ ที่จอดรออยู่ไหล่ทาง จากนั้นบุคคลในรถยนต์ยี่ห้อ MG ได้ไปขึ้นรถยนต์กระบะแล้วได้ขับขี่หลบหนีโดยได้ขับขี่ฝ่าด่านพนัสนิคม 2 ออกไป เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ขับขี่รถติดตามมาจนสามารถสกัดรถไว้ได้ที่ โรงแรม ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี พบมีผู้ต้องสงสัยทั้งหมด 6 คน จึงเข้าจับกุม นายทรงยศ, นายนริศร และนายอารยะ ไว้ได้ ส่วนผู้ต้องหาอีก 3 รายได้วิ่งหลบหนีไป
จากการตรวจสอบภายในรถพบของกลางอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนหลายรายการ เจ้าหน้าที่จึงได้สอบถามถึงใบอนุญาตครอบครองปืนและใบอนุญาตพกพาปืน พบว่ากลุ่มผู้ต้องหามีใบอนุญาตครอบครองปืนบางรายการ แต่ไม่มีใบอนุญาตพกพาปืนฯ แต่อย่างใด อีกทั้งยังพบว่าอาวุธปืนบางรายการไม่มีหมายเลขทะเบียนอีกด้วย เจ้าหน้าที่จึงทำการจับกุมพร้อมแจ้งข้อหา“ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาต”
จากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า ช่อดอกกัญชา ในถุงพลาสติกจำนวน 117 ถุง ซึ่งพบอยู่ในรถกระบะของผู้ต้องหานั้น ทางกลุ่มผู้ต้องหารับว่าได้ก่อเหตุปล้นกัญชาจากโกดังเก็บกัญชาในพื้นที่ จ.ระยอง โดยสืบทราบว่าผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าของโกดังได้เข้าเเจ้งความไว้ที่ สภ.บ้านฉาง จ.ระยอง ว่าเมื่อวันที่ 7 ต.ค.ที่ผ่านมา ช่วงเวลาประมาณ 02.00 น. ได้มีกลุ่มคนร้ายบุกเข้ามาที่โกดังของผู้เสียหาย ซึ่งขณะนั้นมีลูกจ้างชาวเมียนมาดูเเลโกดังอยู่ จากนั้นกลุ่มคนร้ายได้ใช้อาวุธปืนขู่บังคับลูกจ้างของผู้เสียหายให้อยู่นิ่งๆ ห้ามขัดขืน ก่อนที่กลุ่มผู้ต้องจะขโมยกัญชาที่เก็บรักษาไว้ประมาณ 100 กิโลกรัมหลบหนีไป จึงนำตัวผู้ต้องหาทั้ง 3 ราย ส่งพนักงานสอบสวน สภ.ดอนหัวฬ่อ จ.ชลบุรี ดำเนินคดีตามกฎหมาย ในส่วนของคดีปล้นกัญชา พนักงานสอบสวนในท้องที่เกิดเหตุจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป