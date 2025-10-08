“บิ๊กต่าย” ยันเหตุปล้นร้านทองสไหงโก-ลก ตร.ไม่ได้บกพร่องหน้าที่ สั่งเร่งติดตามจับกุม

ผบ.ตร.เผย กรณีบุกปล้นร้านทอง ภายในห้าง อ.สุไหงโก-ลก ตำรวจไม่ได้บกพร่อง ปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ต้องมีความรอบคอบ และใช้ยุทธวิธีที่แตกต่างจากพื้นที่ทั่วไป สั่งเร่งติดตามจับกุมคนร้าย
วันนี้ (8 ต.ค.) ที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร.เปิดเผยถึงความคืบหน้าเหตุการณ์คนร้ายประมาณ 10 คน บุกปล้นร้านทอง ภายในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งใน อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เมื่อช่วงค่ำวันที่ 5 ต.ค. ที่ผ่านมา ว่า เป็นการกระทำที่อุกอาจมาก และได้เรียกประชุมฝ่ายความมั่นคงเพื่อกำหนดมาตรการรับมือ ซึ่งเราได้แบ่งการดำเนินการออกเป็น 2 มิติ คือ การป้องกันปราบปราม และการสืบสวนสอบสวน หลังเกิดเหตุ โดยยอมรับว่า พื้นที่ดังกล่าวมีความเฉพาะในการเกิดเหตุ และหลบหนี ทำให้การปฏิบัติงานมีความยากลำบากพอสมควร อย่างไรก็ตาม ได้กำชับให้เร่งรัดติดตามจับกุม และติดตามทรัพย์กลับมาให้ได้โดยเร็วที่สุด
พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ กล่าวอีกว่า ได้มอบหมายให้ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร.ซึ่งรับผิดชอบงานด้านความมั่นคงลงพื้นที่ไปรับผิดชอบ และทบทวนมาตรการป้องกันเหตุ โดยร่วมวางแผนปฏิบัติการกับฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ให้มากขึ้น เนื่องจากต้องยึดเรื่องความมั่นคงเป็นหลักก่อน
ในส่วนของงานสืบสวนสอบสวนได้มอบหมายให้ พล.ต.อ.ธนา ชูวงษ์ รอง ผบ.ตร. ติดตาม และประชุมอย่างต่อเนื่อง โดยให้ พล.ต.อ.สำราญ ลงพื้นที่เพิ่มเติม เพื่อพิจารณาความคืบหน้าของคดีปล้นร้านทองด้วย ซึ่งการที่มอบให้ รอง ผบ.ตร. ทั้งสองคนไปติดตามดูแลเป็นการมอบหมายตามลักษณะงานปกติยืนยันว่าผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 และผู้บังคับการจังหวัดนราธิวาส มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะไม่ให้เกิดเหตุ
พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ ยืนยันอีกว่า ตำรวจในพื้นที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 ไม่ได้บกพร่อง แม้ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีก 4-5 เหตุการณ์ โดยชี้ว่าผู้ก่อเหตุมักมองหาช่องว่างในการก่อเหตุ และวิธีการหลบหนีมีความเฉพาะตัวและแยบยล มีการป้องกันระวังตัวเองอย่างสูง ทำให้การปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ต้องมีความรอบคอบ และใช้ยุทธวิธีที่แตกต่างจากพื้นที่ทั่วไป
ย้ำว่า ฝ่ายตรงข้ามหาช่องว่างในการก่อเหตุ ซึ่งช่องว่างเหล่านี้จะถูกนำมาวางแผนเป็นยุทธวิธี และหารือกับฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ต่อไป
ทั้งนี้ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ ปฏิเสธกระแสข่าวที่ให้ พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผู้บัญชาการประจำสำนักงาน ผบ.ตร. ลงไปควบคุมงานสืบสวนในพื้นที่ปล้นร้านทอง โดยยืนยันว่า ยังไม่มีคำสั่งดังกล่าว และไม่ได้หมายความว่า ผู้บัญชาการภาค 9 ไม่มีความสามารถ โดย พล.ต.ท.นพศิลป์ จะยังคงดูแลงานที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล กรุงเทพฯ ต่อไป