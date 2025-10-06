ตร.ตามรวบแก๊งค้ายาเสพติดขนจากเหนือล็อตใหญ่ ยึดยาบ้า 3.5 ล้านเม็ด

ตำรวจ ปส. จับแก๊งค้ายาเสพติด ขนยาบ้ากว่า 3.5 ล้านเม็ด ซุกใต้พื้นรถหกล้อขนจากภาคเหนือนำมาพักรอกระจ่ายในโกดังยานคลองหลวงปทุมานี รวบผู้ต้องหา 5 ราย
เมื่อเวลา 22.00 น. วันที่ 5 ตุลาคม 2568 กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 กองบัญชาการตำปราบปรามยาเสพติด ได้ทำการจับกุมผู้ต้องหา 5 คน พร้อมของการยาบ้ากว่า 3.5 ล้านเม็ด ภายในโกดังแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่เลขที่6/12 หมู่ที่ 7 ซอยสุขสมบูรณ์ ถนนเลียบคลองสอง ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดย พล.ต.ท.สำราญ นวลมา รองผบ.ตร.พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง ผบช.ปส.พล.ต.ต.สมบูรณ์ เทียนขาว รอง ผบช.ปส. พล.ต.ต. อดิศ เจริญสวัสดิ์ ผบก.ปส.3 พ.ต.อ.ทิวาพงษ์ พลูโต ผกก.2 บก.ปส.3 ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหาเป็นชายจำนวน 5 คน รถยนต์บรรทุกหกล้อยี่ห้อฮีโน่สีขาวหมายเลขทะเบียน 70-2646ลำพูน ซึ่งมีการดัดแปลงพื้นกระบะ จากการตรวจสอบพบยาบ้าซุกซ่อนอยู่กว่า 3 ล้านเม็ด โดยจับกุมได้ที่โกดังให้เช่าเลขที่ 6/12 ม.7 ซ.สุขสมบูรณ์ ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดมีการเฝ้าติดตามพฤติกรรมขบวนการยาเสพติด โดยมีการขนย้ายยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทางจังหวัดเชียงใหม่ มาที่โกดังแห่งนี้เพื่อกระจายยาเสพติด โดยมีชาย 1 คน ทำหน้าที่ขับรถยนต์เก๋งเป็นคนดูต้นทาง แล้วมีรถบรรทุกหกล้อที่ดัดแปลงกระบะขนยาบ้ามาเต็มท้าย ขับตามหลังมาโดยมีชาย 2 คน เป็นผู้ขับขี่และโดยสารข้าง กระทั่งช่วงเย็นรถทั้งหมดได้เดินทางมาถึงโกดังที่จะมีการกระจายยาเสพติด เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าจับกุมโดยได้ชายที่เฝ้าโกดังอีกจำนวน 2 ราย รวมเป็นผู้ต้องหา 5 ราย
ทั้งนี้จากสัญญาเช่าพบว่าผู้เช่าคือนายมะโนลม ชื่นชม อายุ 50 ปี ซึ่งเป็น 1 ในผู้ต้องหาได้มาติดต่อขอเช่า โดยอ้างว่าจะมีการคัดแยกผักสด โดยในสัญญาเช่าระบุแบบปีต่อปีและค่าเช่าเดือนละ 12,000 บาท ทั้งนี้มีรายงานวว่า นายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จัดแถลงข่าวในวันที่ 6 ต.ค.พ.ศ.2568