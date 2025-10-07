ผบ.ตร.เรียกถกด่วน! สั่งเร่งล่าคนร้ายปล้นร้านทองสุไหงโก-ลก วางมาตรการป้องเกิดเหตุซ้ำ

ผบ.ตร.เรียกถกด่วน สั่งเร่งล่าคนร้ายปล้นร้านทองสุไหงโก-ลก พร้อมยกระดับมาตรการป้องกันเหตุซ้ำรอยทั่วประเทศ
วันนี้ (7 ต.ค.) พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยกรณีเกิดเหตุ คนร้ายบุกปล้นร้านทองกลางห้างบิ๊กซี อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 5 ตุลาคม 2568 ว่า ขณะนี้ พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 ได้สั่งการให้ตำรวจทุกหน่วยในพื้นที่เร่งระดมกำลัง ไล่ติดตามเส้นทางหลบหนีของคนร้าย พร้อมประสานหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD) และฝ่ายความมั่นคง เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่โดยรอบ เพื่อเร่งติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วที่สุด
พล.ต.ท.ยิ่งยศ กล่าวว่า กรณีที่เกิดขึ้น พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้รับรายงานเหตุแล้ว และได้สั่งการให้ตำรวจภูธรภาค 9 เร่งคลี่คลายคดีนี้โดยเร็วที่สุด พร้อมกดดันพื้นที่อย่างเข้มข้น เพื่อไม่ให้คนร้ายหลบหนีออกนอกพื้นที่ได้ รวมทั้งประสานทุกฝ่ายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อร่วมกันติดตามและปิดล้อมตรวจค้นอย่างใกล้ชิด
“ผบ.ตร.ยังได้กำชับให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ยกระดับมาตรการป้องกันเหตุซ้ำ โดยให้ตรวจสอบระบบความปลอดภัยของผู้ประกอบการร้านทอง ร้านค้า และพื้นที่อ่อนไหวอื่น ๆ ให้มีระบบป้องกันตนเองที่รัดกุมมากขึ้น เช่น ระบบกล้องวงจรปิดที่เชื่อมโยงกับตำรวจ ระบบสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน และช่องทางสื่อสารระหว่างผู้ประกอบการกับตำรวจในพื้นที่ เพื่อให้สามารถแจ้งเหตุได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน”โฆษก ตร.กล่าวและว่า พร้อมกันนี้ ได้สั่งให้หน่วยที่เกี่ยวข้องพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของ ระบบแจ้งเหตุของผู้ประสบเหตุ ผู้เสียหาย และหน่วยงานภาคีเครือข่าย เพื่อให้การรับแจ้งและตอบสนองเหตุมีความรวดเร็ว ลดความเสียหาย และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้น
ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ ได้เรียกประชุมด่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ทั้งส่วนกลางและพื้นที่ เพื่อกำหนดแนวทางการสืบสวนติดตามคนร้ายอย่างเร่งด่วน พร้อมสั่งประเมินมาตรการด้านความปลอดภัยของห้างสรรพสินค้า ร้านทอง และสถานประกอบการสำคัญทั่วประเทศ เพื่อ ยกระดับมาตรการป้องกันเหตุซ้ำ และยืนยันว่าตำรวจจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับผู้ก่อเหตุทุกราย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอความร่วมมือประชาชน หากพบเห็นบุคคลหรือยานพาหนะต้องสงสัยที่ตรงกับลักษณะตามรายงาน ให้รีบแจ้งข้อมูลมายังสายด่วน 191 หรือสถานีตำรวจใกล้บ้านได้ตลอด 24 ชั่วโมง