“ผบช.สกพ” กำชับทุกหน่วย จัดทำลำดับอาวุโสระดับ "ผกก. ถึง รอง สว." ยึดระเบียบเคร่งครัด

“ผบช.สกพ” กำชับทุกหน่วย จัดทำลำดับอาวุโสระดับ "ผกก. ลงมาถึง รอง สว." ย้ำให้ยึดระเบียบเคร่งครัด หากพบว่าไม่ถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด จะพิจารณาข้อบกพร่องตามกฎหมาย
วันนี้ (8 ต.ค.) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) พล.ต.ท.ชัยต์พจน สูวรรณรักษ์ ผบช.สกพ.ได้มีบันทึกข้อความ สกพ.ที่ 0009.231/963 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2568 เรื่อง แนวทางการจัดทำลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ ถึง ผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า หัวหน้าหน่วยที่มิได้สังกัด สง.ผบ.ตร. จตร.(หน.จต.) และ ผบช. หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด สง.ผบ.ตร. ลก.ตร. และ ผบก. หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด สง.ผบ.ตร.
ใจความว่า ตามหนังสือ สกพ. ที่ 0009.231/9005 ลง 11 ก.ย.68 แจ้งให้หน่วยงานต่างๆ จัดทำลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจจระดับ ผกก. ลงมาถึง รอง สว. ในสังกัด ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นแล้วประกาศให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดทราบโดยทั่วกันในวันที่ 22 ก.ย.68 ประกอบหนังสือ สกพ. ที่ 0008.231/400 ลง 11 ก.ย.68 แจ้งสั่งการ ตร. ที่ให้ผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกำชับกวดขันและเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งสนับสนุนให้มีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถผ่านการทดสอบความรู้สำหรับหัวหน้าสถานีตำรวจหรือหน่วยงานสอบสวน และการทดสอบความรู้เพื่อทดแทนประสบการณ์งานสอบสวน เพื่อให้มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในกลุ่มสายงานป้องกันปราบปรามและกลุ่มสายงานสืบสวนสอบสวนได้ นั้น
สกพ. ขอเรียนว่า ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ 5/2568 เมื่อ 28 มิ.ย.68 มีมติรับทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ กรณีข้าราชการตำรวจที่สามารถเลื่อนตำแหน่งสูงสูงขึ้นได้เฉพาะกลุ่มสายงานป้องกันปราบปรามหรือกลุ่มสายงานสืบสวนสอบสวน หากไม่มีผลการทดสอบความรู้เพื่อทดแทนประสบการณ์งานสอบสวน ถือเป็นผู้ไม่มีคณสมบัติครบถ้วนเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น จึงไม่สามารถจัด อยู่ในบัญชีอาวุโสข้าราชการตำรวจตามข้อ 9 แห่ง กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2567 ได้พร้อมทั้งมีข้อสังเกตให้ ตร. ควรกำหนดแนวทางการจัดทำบัญชีอาวุโสข้าราชการตำรวจให้ชัดเจน และและแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยรับทราบ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจสำหรับการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตร.
จึงมีบันทึกสั่งการ มอบหมายให้ สกพ.กำชับให้หน่วยต่าง ๆ ดำเนินการจัดทำลำลำลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจสำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นตาม กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2567 ข้อ 9 โดยข้าราชการตำรวจผู้ที่จะสามามารถจัดอยู่ในบัญชีอาวุโสได้นั้น จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย ตลอดจนหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ ตร. กำหนด
ทั้งนี้ ให้ทุกหน่วยถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดโดยเคร่งครัด หากตรวจพบว่ามีการไม่ถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด จะพิจารณาข้อบกพร่องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป