ตร.ออกหนังสือเวียนกำหนดแนวทางแต่งตั้งระดับ "รอง ผบก. ถึง สว." สั่งทุกหน่วยจัดทำข้อมูล ประกาศลำดับอาวุโส 22 ก.ย.นี้.

ตร. ออกหนังสือเวียน กำหนดแนวทางแต่งตั้งตำรวจวาระปี 2568 ระดับ รอง ผบก. ถึง สว. สั่งหน่วยงานจัดทำข้อมูล-ประกาศลำดับอาวุโส 22 ก.ย. พร้อมเปิดให้ยื่นคำร้องสับเปลี่ยนหมุนเวียนภายใน 30 วัน
วันนี้ (13 ก.ย.) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล (ผบช.สกพ.) ได้มีหนังสือเวียนถึง ผบช. และ จตร.(หน.จต.) หรือตำแหน่งเทียบเท่า
ผบก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า เรื่องแตางตั้งข้าราชการตำรวจ ใจความว่า
ด้วยขณะนี้ใกล้เข้าสู่ห้วงระยะเวลาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ลงมาถึง สว.วาระประจำปี 2568 ซึ่งจะต้องดำเนินการในห้วงระยะเวลาตั้งแต่ 1 ต.ค.2568 เป็นต้นไป และออกคำสั่งแต่งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งให้แล้วเสร็จใน 30 พ.ย.2568 ตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2567 ดังนั้น เพื่อให้การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ลงมาถึง สว. วาระประจำปี 2568 ในภาพรวมของ ตร. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้ผู้มีอำนาจสั่งแต่งตั้งพิจารณาข้อมูลได้อย่างครบถ้วน ตร. จึงสั่งการให้หน่วยและหน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการ ดังนี้
1.การจัดทำข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นของข้าราชการตำรวจที่ช่วยราชการขาดจากต้นสังกัด หรือนอกสังกัด ตร. หรือรักษาราชการแทนขาดจากต้นสังกัด ตามนัยข้อ 38 แห่ง กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2567 กำชับผู้บังคับบัญชาชั้นต้นในหน่วย หรือหน่วยงาน ที่ข้าราชการตำรวจไปช่วยราชการขาดจากต้นสังกัด หรือรักษาราชการแทนโดยขาดจากต้นสังกัด ให้ส่งผลการปฏิบัติงานไปยังหน่วยงานต้นสังกัดขั้นต้นของข้าราชการตำรวจผู้นั้น เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดทำข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น สำหรับข้าราชการตำรวจที่ไปช่วยราชการนอกสังกัด ตร. ให้หน่วยต้นสังกัดของข้าราชการตำรวจผู้นั้น ประสานไปยังส่วนราชการที่ข้าราชการตำรวจไปช่วยราชการ เพื่อจัดส่งผลการปฏิบัติงานมาประกอบการพิจารณาจัดทำข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น
2.มอบหมายให้ ผบช.สกพ. เป็นผู้ประสานทำความตกลงแทน ผบ.ตร. กรณีการทำความตกลงกันในการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ลงมาระหว่าง สง.ผบ.ตร. กับ บช. ที่มิได้สังกัด สง.ตร.ตามนัยข้อ 46 แห่ง กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ 2567
3.หน่วยที่มิได้สังกัด สง.ผบ.ตร. ให้ดำเนินการ ดังนี้
(3.1)จัดทำลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจระดับ ผกก. ลงมาถึง รอง สว. ในสังกัดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นแล้วประกาศให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดทราบโดยทั่วกัน ในวันที่ 22 ก.ย.2568
3.2 กรณีที่ข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ลงมา ที่ประสงค์จะขอรับการแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ตาม กฏ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2567 ข้อ 43 เพื่อให้มีกรอบระยะเวลาการพิจารณาที่ชัดเจน จึงให้ดำเนินการ ดังนี้
3.2.1. ข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ลงมา ที่สมัครใจขอรับการแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งในหน่วยอื่น แต่ไม่สามารถหาคู่สับเปลี่ยนได้ หรือหน่วยต้นสังกัดต้องการกำลังพลสับเปลี่ยนทดแทนในคราวเดียวกัน แต่ไม่สามารถหากำลังพลสับเปลี่ยนได้ ให้ข้าราชการตำรวจหรือหน่วยต้นสังกัดจัดส่งบันทึกสมัครใจหรือคำร้องขอรับการแต่งตั้งตามรูปแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ไปยัง ตร.(ผ่าน สกพ.) ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันประกาศลำดับอาวุโส
ทั้งนี้ คำร้องขอรับการแต่งตั้งตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งฯ ข้อ 43 เป็นเพียงข้อมูลความสมัครใจขอรับการแต่งตั้ง ประกอบการพิจารณาของผู้มีอำนาจและมิได้มีผลผูกพันให้ต้องดำเนินการตามคำร้องแต่อย่างใด ทั้งนี้ จะต้องยึดถือประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับเป็นสำคัญ โดยไม่กระทบต่อสถานภาพกำลังพลของหน่วย
3.2.2 ข้าราชการตำรวจที่ยื่นคำร้องขอรับการแต่งตั้งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียนโดยจับคู่ย้ายแล้วประสงค์เปลี่ยนแปลงคู่ย้ายของตน ให้ข้าราชการตำรวจรายดังกล่าว จัดทำบันทึกแจ้งความประสงค์ยกเลิกคำร้องขอรับการแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียนโดยจับคู่ย้ายเดิม แล้วจัดส่งให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เพื่อมิให้เกิดความซ้ำช้อนของข้อมูล
4. หน่วยงานในสังกัด สง.ผบ.ตร. ให้ดำเนินการ ดังนี้
4.1 มอบหมายให้ สกพ. จัดทำลำดับอาวุโสและการประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจระดับ ผกก. ลงมาถึง รอง สว. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. หากข้าราชการตำรวจรายใดตรวจสอบแล้วเห็นว่าข้อมูลในการจัดทำลำดับอาวุโสไม่ถูกต้อง ให้ยื่นเรื่อนเรื่องต่อหน่วยงานต้นสังกัดรวบรวม แล้วส่งมายัง สกพ.เพื่อเสนอผู้มีอำนาจพิจารมาทบทวน ภายใน 15 วันนับแต่วันประกาศลำดับอาวุโส
4.2 กรณีข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ลงมา ในสังกัด สง.ผบ.ตร. ที่ประสงค์จะขอรับการแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งตั้งฯ ข้อ 43 เพื่อให้มีกรอบระยะเวลาการพิจารณาที่ชัดเจน จึงเห็นควรดำเนินการ
4.2.1 ข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ลงมาในสังกัด สง.ผบ.ตร. ที่ประสงค์จะร้องขอรับการแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียนในระดับตำแหน่งเท่าเดิมภายในสังกัด สง.ผบ.ตร. หรือประสงค์จะร้องขอรับการแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งในหน่วยอื่น ให้ยื่นคำร้องขอรับการแต่งตั้งตั้งตามรูปแบบที่แบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้เสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นและให้หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด สง.ผบ.ตร. พิจารณาค้าร้องขอรับการแต่งตั้งพร้อมมีความเห็น เสนอมายัง ตร.(ผ่าน สกพ.) ภายใน 30 วันนับแต่วันประกาศอาวุโส
ทั้งนี้ คำร้องขอรับการแต่งตั้งตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งตั้งฯ ข้อ 43 เป็นเพียงข้อมูลความสมัครใจขอรับการแต่งตั้ง ประกอบการพิจารณาของผู้มีอำนาจและมิได้มีผลผูกพันให้ต้องดำเนินการตามคำร้องแต่อย่างใด ทั้งนี้ จะต้องยึดถือประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับเป็นสำคัญ โดยไม่กระทบต่อสถานภาพกำลังพลของหน่วย
4.2.2 ข้าราชการตำรวจที่ยื่นคำร้องขอรับการแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียนโดยจับคู่ย้ายแล้วประสงค์เปลี่ยนแปลงคู่ย้ายของตน ให้ข้าราชการตำรวจรายดังกล่าว จัดทำบันทึกแจ้งความประสงค์ยกเลิกคำร้องขอรับการแต่งตั้งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียนโดยจับคู่ย้ายเดิม แล้วจัดส่งให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เพื่อมิให้เกิดความซ้ำซ้อนของข้อมูล
4.3 แจ้งข้าราชการตำรวจระดับ ผกก. ลงมาถึง รอง สว. ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในสังกัด จัดเตรียมผลการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะผลงานดีเด่นที่เกิดจากการปฏิบัติด้วยตนเอง ซึ่งมีองค์ประกอบในด้านต่าง ๆ ตามกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการจัดทำข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นตามที่ ตร. กำหนด สำหรับวับวันเวลา และวิธีการ จัดส่งผลการปฏิบัติงานจะแจ้งให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบในภายหลัง เพื่อดำเนินการโดยพร้อมเพรียงกันต่อไป