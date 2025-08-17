ผบ.ตร.ถกบอร์ดกลั่นกรองจัดโผนายพลสีกากีดัน "สำราญ-อิทธิพล" ขึ้นรอง ผบ.ตร. "ณัฐศักดิ์" ผงาดผบช.ก.คนใหม่

ผบ.ตร.ถกบอร์ดกลั่นกรองจัดโผแต่งตั้งระดับ "รอง ผบ.ตร. ถึง ผบก." วาระประจำปี 2568 ก่อนชงรายชื่อเข้าก.ตร.ชุดใหญ่ ดัน "สำราญ-อิทธิพล" ขึ้นรอง ผบ.ตร. "ณัฐศักดิ์" ตัวเต็ง ผบช.ก.คนใหม่ "ฉัตรชัย" โยกเป็นผบช.ภ.2
วันนี้ (17 ส.ค.) เมื่อเวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ ตร. หรือ “บอร์ดกลั่นกรอง” พิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบ.ตร.- ผบก. โดยมี พล.ต.อ.ไกรบุญ ทรวดทรง รอง ผบ.ตร. พล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์ รอง ผบ.ตร. พล.ต.อ.ประจวบ วงศ์สุข รอง ผบ.ตร. พล.ต.อ.กรไชย คล้ายคลึง รองผบ.ตร. พล.ต.อ.นิรันดร เหลื่อมศรี รองผบ.ตร. พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร จตช. และพล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง ผบช.สกพ. ในฐานะเลขานุการ เข้าร่วมประชุม โดยการประชุมเสร็จสิ้นในเวลา 19.05 น.
ทั้งนี้ ผบ.ตร.มีคำสั่งให้ ผบช.ทุกหน่วยชี้แจงบัญชีรายชื่อผู้เหมาะสมที่เสนอขึ้นมา สำหรับปีนี้มีตำแหน่งที่ว่าง รอง ผบ.ตร. 2 ตำแหน่ง ผู้ช่วย ผบ.ตร. 7 ตำแหน่ง ผบช. 16 ตำแหน่ง รองผบช. 40 ตำแหน่ง และ ผบก. 71 ตำแหน่ง
สำหรับรอง ผบ.ตร. ตำแหน่งว่าง 2 ตำแหน่ง พิจารณาแต่งตั้งเรียงตามลำดับอาวุโส โดยให้เลื่อน พล.ต.ท.สำราญ นวลมา ผู้ช่วย ผบ.ตร. อาวุโสลำดับที่ 1 ขึ้นเป็น รองผบ.ตร. และ พล.ต.ท.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ รอง จตช. อาวุโสลำดับที่ 3 ขึ้นเป็น จเรตำรวจแห่งชาติ
ระดับผู้ช่วย ผบ.ตร. ว่าง 7 ตำแหน่ง พิจารณาแต่งตั้งเรียงตามลำดับอาวุโส ดังนี้ 1.พล.ต.ท.สุรพงษ์ ถนอมจิตร ผบช.ภ.8 2 พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. 3.พล.ต.ท.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต ผบช.ภ.7 4.พล.ต.ท.อนุชา รมยะนันทน์ ผบช.สง.ก.ตร. 5.พล.ต.ท.อุดร ยอมเจริญ ผบช.ส. 6.พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผบช.ภ.2 และ 7.พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผบช.สอท.
ระดับ ผบช. ว่าง 16 ตำแหน่ง คาดว่าจะมีการแต่งตั้ง พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย รอง ผบช.ก. ขึ้นเป็น ผบช.ก. พล.ต.ต.ภูมินทร์ พุ่มพันธุ์ม่วง รอง ผบช.ก. ขึ้นเป็น ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. พล.ต.ต.ศักดิ์รพี เพรียวพานิชย์ รอง ผบช.นรต. ขึ้นเป็น ผบช.รร.นรต. พล.ต.ต.ภาณุพงศ์ ชอบเพื่อน รอง ผบช.สกบ. ขึ้นเป็น ผบช.สกบ. พล.ต.ต.ยสวินท์ หรรษมนตร์ รอง ผบช.ส. เลื่อนเป็นผบช.ส. พล.ต.ต.อุกฤษณ์ ศรีเสือขาม รอง ผบช.กมค. เลื่อนเป็นผบช.กมค. พล.ต.ต.ชัยต์พจน์ สุวรรณรักษ์ รอง ผบช.ภ.2 เป็น ผบช.สกพ. พล.ต.ต.ฐายุฏฐ์ จันทร์ถาวร รองผบช.สง.ก.ตร.เป็นผบช.สง.ก.ตร. พล.ต.ต.ไพบูลย์ น้อยหุ่น รอง ผบช.ก. นรต.รุ่น 42 เป็น ผบช.สทส.
นอกจากนี้คาดว่าจะมีการโยกพล.ต.ท.นิธิธร จินตกานนท์ ผบช.ศ. เป็น ผบช.ตชด. พล.ต.ท.วัฒนา ยี่จีน ผบช.ภ.3 เป็น ผบช.ภ.1 พล.ต.ท.ฉัตรชัย สุรเชษฐ์พงษ์ ผบช.ภ.4 ขยับเป็น ผบช.ภ.2 พล.ต.ท.สันติ ชัยนิรามัย ผบช.ปส. โยกเป็น ผบช.ภ.4 พล.ต.ท.พิสิฐ ตันประเสริฐ ผบช.สกบ. โยกเป็น ผบช.ภ.7 พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.ภ.1 โยกเป็นผบช.สอท. พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง ผบช.สกพ. เป็น ผบช.ปส. พล.ต.ท.วัฒนา ยี่จีน ผบช.ภ.3 เป็น ผบช.ภ.1 พล.ต.ท.สิทธิชัย โล่กันภัย ผบช.สยศ.ตร. โยกเป็น ผบช.ภ.8
ส่วนตำแหน่งสำคัญ อาทิ พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม. พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบช.ภ.5 พล.ต.ท.กิตติศักดิ์ ดุรงควิบูลย์ ผบช.ภ.6 พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบช.ภ.9 และพล.ต.ท.ศักดิ์ศิรา เผือกอ่ำ ผบช.ทท. อยู่ที่เดิม
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับรายชื่อที่ผ่านการพิจารณาในวันนี้ จะถูกส่งให้คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ หรือ ก.ตร.ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 3 วัน จากนั้นจะนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ หรือ ก.ตร. ที่มีนายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป