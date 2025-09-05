xs
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 249 นายพลสีกากี วาระประจำปี 2568

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตำรวจชั้นนายพล วาระประจำปี 2568 จำนวน 249 รายและพระราชทานยศ 100 ราย มีผล 1 ตุลาคม 2568

วันนี้ (5 ก.ย.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ มีรายละเอียดว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ จำนวน 249 ราย ดังนี้






































ขณะเดียวกันมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล
ให้แก่ข้าราชการตำรวจ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ
จำนวน 100 ราย ดังนี้










