"เรวัช" ไม่เห็นด้วยตัด 2 ปีทิ้งทำ "รองเต่า" หลุดโผ ผบช.ถามให้คิดใครผลงานเด่นสุด

MGR Online-อดีต ผบช.ปส.ไม่เห็นด้วย บอร์ดกลั่นกรองตัด รอง ผบช.ครบ 2 ปีตามเกณฑ์ทิ้งไป เป็นเหตุ "รองเต่า" หลุดโผ "ผู้บัญชาการ" ถาม 2 ปีที่ผ่านมา ใครผลงานเป็นที่ประจักษ์ ชี้ระบบอาวุโส 100% ทำตำรวจไม่กระตือรือร้นทำงาน
วันนี้ (28 ส.ค.) พล.ต.ท.เรวัช กลิ่นเกษร อดีต ผบช.ปส.กล่าวถึงกรณี พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก.ยื่นหนังสือถึง นายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน ก.ตร.กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรม ในการแต่งตั้งโยกย้ายนายตำรวจ ประจำปี 2568 ว่า พล.ต.ต.จรูญเกียรติ เป็น รอง ผบช.ก.มา 2 ปี ตามหลักเกณฑ์ พ.ร.บ.ตำรวจฯ ปี 2565 กำหนดไว้ว่า ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาขึ้น ผบช.ต้องดำรงตำแหน่ง รอง ผบช.ไม่น้อยกว่า 2 ปี
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ เข้าหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ในระดับ ผบช.ว่าง 18 ตำแหน่ง กฎหมายระบุให้นับอาวุโส โดยลำดับที่ 1-9 จะได้เลื่อนตำแหน่งทันที ส่วนอีก 9 คน พิจารณาจาก ความรู้ความสามารถ อาวุโส และผลงาน มาประกอบกัน พล.ต.ต.จรูญเกียรติ อยู่ในกลุ่ม 9 คนหลัง ผ่านบอร์ดกลั่นกรองแต่ปรากฏไม่อยู่ในรายชื่อ ทราบข่าวในที่ประชุมคณะกรรมการ ก.ตร.ตัด รอง ผบช.ที่ดํารงตําแหน่ง 2 ปีตามเกณฑ์ทิ้งไป
ถ้าอย่างนั้นแก้กฎหมายไปเลยว่า การจะพิจารณาเลื่อนขึ้น ผบช.ต้องเอาอาวุโส 100% ปีที่แล้วก็ยึดตามอาวุโสหมดเลย แต่ในเมื่อเปิดช่องว่า ครึ่งหนึ่งเรียงตามอาวุโส อีกครึ่งเอาตามความรู้ความสามารถและผลงาน พล.ต.ต.จรูญเกียรติ เข้าตรงผลงาน จึงส่งหนังสือถึงประธาน ก.ตร.และถ้าตนเป็นคณะกรรมการฯ จะแย้งในที่ประชุมว่า กรณีถูกร้องเรียนและยังไม่ตัดสินถูก หรือผิด ไม่ควรไปตัดสิทธิ์เขาควรจะได้เป็น ผบช.
"ใช้หลักเกณฑ์อะไรไปตัดพวก 2 ปี ทุกคนที่เข้าหลักเกณฑ์ต้องเอามาพิจารณาด้วย ผมเห็นด้วยกับ บิ๊กเต่า นะ เมื่อเอาอาวุโสประกอบ บิ๊กเต่า ไม่เข้าหลักเกณฑ์ ถูกตัดคะแนนไปแล้ว 50% เอาผลงาน 50% สมมติผลงาน 50% ถ้าจะให้ความเป็นธรรมกับ 9 คนหลัง เอา 5 คนเป็นอาวุโส ส่วนอีก 4 คนเอาผลงาน ใครครบ 2 ปี ผลงานเด่นเป็นที่ประจักษ์ สังคมตำรวจยอมรับ สังคมชาวบ้านยอมรับ เอาผลงานมาพิจารณาเด็กจะได้กระตือรือร้นทำงาน ไม่ใช่รอขึ้นอาวุโสอย่างเดียว" พล.ต.ท.เรวัช พูดในฐานนะตำรวจเก่า
อดีต ผบช.ปส.กล่าวต่อว่า พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ร้องขอความเป็นธรรมจะได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับในที่ประชุมว่า ผลงานที่ผ่านมาสมควรได้หรือไม่ ถ้าไปตัดสิทธิ์ตนมองว่า เขาไม่ได้รับความเป็นธรรม ท่านก็มองสิระดับ รอง ผบช.ผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสื่อมวลชน และชาวบ้านมีใครบ้าง ไม่ใช่เฉพาะตอนนี้ให้ย้อนไป 2 ปี คนทำงานก็ควรให้เขา ถ้าไม่ให้ ผบช.หน่วยหลัก ก็ให้เป็น ผบช.เอาเท้าแตะพื้นไว้ก่อน ปีหน้าตำแหน่งว่างค่อยว่ากัน
วันที่ 28 ส.ค.นี้ จะทราบผลของ พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ยึดหลักเกณฑ์ พ.ร.บ.ตำรวจฯ เพื่อองค์กรเราจะได้อยู่รอด ตนชอกช้ำกับการแต่งตั้งตำรวจมาตลอด จากการไปตรวจค้นรถ รมช.มหาดไทย และเป็นผู้บังคับบัญชาตน แต่ไม่เคยน้อยใจในโชคชะตา ลูกชายคนโต นรต.รุ่น 51 เป็น รอง ผบก.มา 6 ปี ปกติ 4 ปีได้ขึ้น ตามหลักต้องเป็น ผบก.มาแล้ว 2 ปี ปีหน้าต้องขึ้น รอง ผบช.อยู่ที่บุญวาสนาได้แค่นี้ก็ดีแล้ว.