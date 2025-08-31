เริ่มแล้ว! ผบ.ตร.นั่งหัวโต๊ะก.ตร.จัดโผนายพลสีกากี หลัง "ภูมิธรรม" ร่อนหนังสือด่วนแจ้งขาดประชุม

ผบ.ตร.นั่งหัวโต๊ะประชุมก.ตร.ถกจัดโผนายสีกากี หลัง "ภูมิธรรม" ติดภารกิจ ส่งหนังสือด่วนแจ้งขาดประชุม ท่ามกลางบรรยากาศชื่นมื่น
วันนี้ (31 ส.ค.) เมื่อเวลา 15.00 น.ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(ก.ตร.) โดยมีวาระแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(รอง ผบ.ตร.) ถึง ผู้บังคับการ(ผบก.) วาระประจำปี 2568 โดยมีตำแหน่งว่าง 136 ตำแหน่ง
ทั้งนี้ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี ได้ทำหนังสือด่วนแจ้งก.ตร.ว่า ไม่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ เนื่องจากติดภารกิจด่วน
มีรายงานว่าเมื่อวันที่ 29 ส.ค.ที่ผ่านมา พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ ได้เรียกฝ่ายกฎหมายเข้าร่วมประชุม เพื่อนำคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ กรณีมีคำสั่งให้น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทั้งคณะให้พ้นสภาพ และรายละเอียดของข้อกฏหมายในคำสั่งดังกล่าวมาพิจารณาในเพื่อหาข้อยุติเกี่ยวกับการประชุม ก.ตร. ในวันนี้
โดยที่ประชุมได้หารือในข้อกฎหมาย จนได้ข้อยุติว่าก.ตร.สามารถดำเนินการแต่งตั้งโยกย้ายระดับชั้นนายพลได้ ส่วนกรณีนายภูมิธรรม ไม่เดินทางมาเป็นประธานการประชุม ผบ.ตร.ก็สามารถทำหน้าที่ประธานการประชุมได้ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
ส่วนบัญชีผู้เหมาะสมนั้น จะใช้บัญชีเดิมที่ประชุมคัดเลือกผู้เหมาะสมไว้แล้ว โดยสามารถนำมาพิจารณาในที่ประชุมก.ตร.ได้เลย เว้นแต่หากกรรมการคนใดหรือกรรมการส่วนมากเห็นว่าบุคคลในบางตำแหน่งไม่เหมาะสมและเห็นว่าจะต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนตัวจะต้องนำกลับไปเข้าที่ประชุมคัดเลือกหรือบอร์ดเล็กเพื่อทำบัญชีผู้เหมาะสมเป็นการเฉพาะรายใหม่ แล้วนำกลับมาเข้าที่ประชุม ก.ตร.เพื่อพิจารณามีมติต่อไป
สำหรับบรรยากาศการประชุมเป็นไปอย่างชื่นมื่น ทุกคนมีสีหน้ายิ้มแย้ม โดยก.ตร.ทุกคนเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียง ขาดเพียงนายภูมิธรรม ที่ส่งหนังสือด่วนแจ้งติดภารกิจ