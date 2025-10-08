xs
CIB เอาจริง! จับอินฟลูฯ สายกีฬา 18 ราย ถ่ายทอดบอลเถื่อนชวนเล่นพนัน เสียหาย 200 ล้านต่อเดือน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



ตำรวจ ปอท. บุกทลายเครือข่ายสตรีมเมอร์ถ่ายทอดสดฟุตบอลเถื่อน รวบนักพากย์อินฟลูสายกีฬา 18 ราย ชักชวนเล่นพนัน พบความเสียหายกว่า 200 ล้านบาทต่อเดือน


วันนี้ ( 8 ต.ค.) พล.ต.ต.ชนันนัทธ์ สารถวัลย์แพศย์ ผบก.ปอท. สั่งการ พ.ต.อ.ชิษณุพงศ์ ไหวดี ผกก.3 บก.ปอท. นำกำลังบุกทลายเครือข่ายสตรีมเมอร์ฟุตบอลเถื่อน ชวนเล่นพนันออนไลน์เข้าตรวจค้นเป้าหมาย 6 จุด ในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ และ กรุงเทพมหานคร ตรวจยึดคอมพิวเตอร์ 9 เครื่อง โทรศัพท์มือถือ และ แท็บเล็ต รวม 12 เครื่อง ไมโครโฟนและอุปกรณ์พากย์เสียง 8 ชิ้น และ อุปกรณ์อื่น ๆ อีกหลายรายการรวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท

นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้เชิญตัวสตรีมเมอร์จำนวน 18 ราย มาทำการแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดฐาน "ร่วมกันประกาศ โฆษณา หรือชักชวนให้ผู้อื่นเข้าเล่นพนันออนไลน์"

สืบเนื่องจากศูนย์ Social Listening and Monitoring Center หรือ สายตรวจออนไลน์ตำรวจสอบสวนกลาง ได้ตรวจพบเว็บไซต์ลักลอบถ่ายทอดสดฟุตบอลละเมิดลิขสิทธิ์ โดยมี กลุ่มบรรดาสตรีมเมอร์สายกีฬาที่มีผู้ติดตามจำนวนมาก คอยทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายการแข่งขัน หรือ พากย์ฟุตบอลให้กับผู้รับชม อีกทั้งในช่วงบรรยายนั้น กลุ่มสตรีมเมอร์เหล่านี้ยังมักพูดโฆษณาชักชวนให้ผู้รับชมสมัครเข้าเล่นเว็บพนันออนไลน์

จากการตรวจสอบพบว่าเว็บถ่ายทอดสดบอลเถื่อนเหล่านี้ ส่วนใหญ่มีนายทุนต่างชาติเป็นเจ้าของ โดยจ้างกลุ่มบรรดาสตรีมเมอร์สายกีฬาที่มีผู้ติดตามจำนวนมาก คอยทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายการแข่งขันเพื่อดึงดูดจำนวนผู้รับชมให้มากขึ้น อีกทั้งยังพบว่า แต่ละครั้งที่มีการแข่งขันคู่บิ๊กแมตช์ จะมีผู้เข้ารับชมการถ่ายทอดสดผ่านเว็บเถื่อนเหล่านี้สูงถึงกว่า 1 ล้านคน คาดความเสียหายกว่า 200 ล้านบาทต่อเดือน

จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้เร่งรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายทั้ง 6 จุด ที่เชื่อว่าน่าจะถูกใช้เป็นสถานที่สตรีมมิ่ง จนนำมาสู่การเข้าตรวจยึดเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือของกลาง จำนวนหลายรายการ ก่อนเชิญตัวเหล่าบรรดาสตรีมเมอร์ ทั้ง 18 ราย มารับทราบข้อกล่าวหาดังกล่าว

สอบสวน ผู้ต้องหาทั้ง 18 ราย ให้การรับสารภาพว่าได้รับค่าจ้างในการถ่ายทอดสดและพากย์ฟุตบอล นัดละ 1,000-2,000 บาท และหากมีผู้สมัครเข้าเว็บพนันจะได้โบนัสเพิ่มอีกรายละ 100 บาท จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปอท. ดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมขยายผลเอาผิดผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรายอื่น ๆ เพิ่มเติมต่อไป











