ชุดสืบ ภ.6 แกะรอยทลายแก๊งคอลฯ เริ่มหลอกคนพิจิตร ตามรวบแก๊งจีนเทา ยันก๊วนบัญชีม้า-ฟอกเงิน

พิษณุโลก - สืบภาค 6 สนธิกำลังสืบสวน บก.น.4 แกะรอยทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ พบเริ่มหลอกลวงคนเมืองพิจิตร 2.2 ล้านบาท ตามรวบแก๊งจีนเทา-ก๊วนอาฟู่ 6 คน ขยายผลจับเครือข่ายบัญชีม้า-ม้ากดเงิน ฟอกเงิน ทั้งลาดพร้าว กทม. นครราชสีมา มหาสารคาม ระยอง ได้ผู้ต้องหาอีก 7 ราย
พ.ต.อ.ธัชพงศ์ วงศ์พัฒนานิวาศ รอง ผบก.สส.ภ.6 ร่วมกับ พ.ต.อ.นิภพล สุขนิยม รอง ผบก.น.4, พ.ต.อ.ทวีศักดิ์ ถาบุญชู ผกก.สืบสวน 2, พ.ต.อ.ศุภณัฐ ศตะกูรมะ ผกก.สืบสวน 1, พ.ต.ท.เด่นเดียว ดอนตุ้มไพร รอง ผกก.สืบสวน 2, พ.ต.ท.จิรภัทร เพชรรัตน์ รอง ผกก.สืบสวน 1, พ.ต.ท.สิทธิศักดิ์ สุดหอม รอง ผกก.สืบสวน 1 พร้อมกำลังสืบสวน 6, กก.สืบสวน บก.น.4 นำเจ้าหน้าที่บุกทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ต่อเนื่อง
ระหว่างวันที่ 10-20 ส.ค. 68 ได้ทลายเครือข่ายแก๊ง Call center หลอกลวงผู้เสียหาย ในพื้นที่ สภ.เมืองพิจิตร สามารถจับกุม นายธนพล หรืออาฟู่ กับพวกรวม 6 คน เครือข่ายม้าเปิดบัญชี ม้าถอนเงิน กลุ่มผู้ควบคุมการถอนเงิน และฟอกเงิน ในพื้นที่ กทม., เชียงราย และเชียงใหม่ ยึดของกลางเงินสดกว่า 400,000 บาท รถยนต์, โทรศัพท์มือถือ และสมุดบัญชีธนาคาร, บัตรเอทีเอ็ม จำนวนหลายรายการ นำตัวส่ง สภ.เมืองพิจิตร
ต่อมาได้ประสาน สน.ลาดพร้าวขยายผลการจับกุมกลุ่มเครือข่าย นายธนพล หรืออาฟู่ จนสามารถติดตามจับนายชุมพลภัทร์ หรืออ๊อด กับพวกรวม 7 คน ที่มีพฤติการณ์เป็นเครือข่ายแก๊งคอลฯ และร่วมกันฟอกเงินอีก ซึ่งสอบเส้นทางการเงิน พบผู้เสียหายเพิ่มเติมกว่า 4 ราย ความเสียหายกว่า 10 ล้านบาท
สืบสวนภาค 6 ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สน.ลาดพร้าว ต่อมาศาลได้อนุมัติหมายจับผู้ต้องหา เครือข่ายร่วมกันฟอกเงิน อีกจำนวน 7 หมายจับ
ต่อมา 20 ก.ย. 68 เจ้าหน้าที่ได้ตรวจค้นเป้าหมาย 8 จุดในพื้นที่ 4 จังหวัด กทม., นครราชสีมา, มหาสารคาม และ จ.ระยอง มีรายละเอียด จับกุมผู้ต้องหานำส่งพนักงานสอบสวน สน.ลาดพร้าว ดำเนินการตามกฎหมายทั้งหมด 7 ราย ดังนี้
1. นายพงษ์ศิวะ อายุ 51 ปี ภูมิลำเนาอยู่ ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี ยึดโทรศัพท์ จำนวน 1 เครื่อง 2. น.ส.พรสุดา อายุ 34 ปี ชาว ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา ยึดสมุดบัญชีธนาคาร 2 เล่ม, โทรศัพท์ 2 เครื่อง, โน้ตบุ๊ก 2 เครื่อง, แท็บเล็ต 1 เครื่อง, เอกสารสมุดธนาคารกรุงไทย 3 ใบ
3. นายไพสิทธิ์ อายุ 70 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง พร้อมได้ตรวจยึดโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง สมุดบัญชี 3 เล่ม 4. นายฉัตรชัย อายุ 33 ปี อยู่ ต.ท่าสองคอน อ.เมืองมหาสารคาม ยึดโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง สมุดบัญชี 2 เล่ม 5. นายชุมพลภัทร์ หรืออ๊อด อายุ 51 ปี อยู่แขวงบางซื่อ กทม. ยึดบัญชีธนาคาร 6 เล่ม โทรศัพท์ 4 เครื่อง เงินสด 400,000 บาท
6. นายดนตรี อายุ 25 ปี อยู่ ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี สมุดบัญชีธนาคาร 3 เล่ม โทรศัพท์ 1 เครื่อง 7. นายนันทกานต์ อายุ 37 ปี บ้านอยู่ ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ยึดโทรศัพท์ 3 เครื่อง