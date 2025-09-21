"ทักษิณ" อ่อนเพลีย ส่งตรวจ รพ.ราชทัณฑ์ กลับเข้าคุกแล้ว - "เครือข่ายสตรี 20 จ.อีสาน" ร่วมให้กำลังใจ

MGR Online - รองโฆษกราชทัณฑ์ เผย "ทักษิณ" ยังอ่อนเพลีย ปวดตามร่างกายตามปกติของผู้สูงอายุ ด้าน "เครือข่ายสตรี 20 จังหวัดอีสาน" จัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ให้กำลังใจ
จากกรณี นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ถูกจำคุกอยู่ในเรือนจำกลางคลองเปรม โดยมีกระแสข่าวเมื่อคืนวันที่ 19 ก.ย.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ส่งตัว นายทักษิณ ไปตรวจร่างกายที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ เนื่องจากมีอาการอ่อนเพลีย ปวดตามร่างกาย มีโรคประจำตัวและเป็นผู้สูงอายุ เมื่อตรวจเสร็จก็ได้นำตัวกลับคุมขังภายในเรือนจำกลางคลองเปรม ซึ่งเป็นการดำเนินการเหมือนผู้ต้องขังคนอื่นๆ ตามปกติ เมื่อมีอาการเจ็บป่วย
ล่าสุด วันนี้ (21 ก.ย.) นางกนกวรรณ จิ๋วเชื้อพันธุ์ ผบ.เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ในฐานะรองโฆษกกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า วันนี้อาการของนายทักษิณยังคงอ่อนเพลีย และปวดตามร่างกายอยู่บ้าง ตามปกติของผู้สูงอายุ โดยอาการคงที่ ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง และยังคงถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำกลางคลองเปรม และในวันพรุ่งนี้ (22 ก.ย.) เรือนจำเปิดทำการ ก็จะมีแพทย์เข้ามาตรวจผู้ต้องขังในเรือนจำตามปกติ ซึ่งนายทักษิณก็มีคิวนัดพบแพทย์ ตรวจสุขภาพและโรคประจำตัวในวันพรุ่งนี้ด้วย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงเช้า บริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม นายแพทย์เชิดชัย ตันติศิรินทร์ สส.บัญชีรายชื่อ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณวดี ตันติศิรินทร์ ที่ปรึกษาเครือข่ายสตรี 20 จังหวัดภาคอีสาน และตัวแทนเครือข่ายสตรี 20 จังหวัดภาคอีสานจำนวนหนึ่ง ร่วมจัดกิจกรรมร้อยกำลังใจมอบให้ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี
นายแพทย์เชิดชัย บอกว่า วันนี้ต้องการให้กำลังใจอดีตนายกรัฐมนตรี เพื่อให้สู้ต่อไป เพราะกลุ่มสตรีเป็นกลุ่มคนเสื้อแดง กลุ่มคนเสื้อแดงมีหลายกลุ่ม ปัจจุบันนี้ผู้หญิงเก่งกว่าผู้ชาย มีนายกผู้หญิง 2 คนแล้วมีผลงานดีด้วย อยู่ในตระกูลชินวัตร เมื่อถูกกระทำกลุ่มสตรีจึงต้องมาให้กำลังใจ ปัจจุบันนี้มีข่าวไม่ดีเยอะ เช่น เขากระโดง ฮั้ว สว.
นายแพทย์เชิดชัย กล่าวว่า นายทักษิณ ได้ตัดสินใจด้วยตัวเองอย่างกล้าหาญ ที่ผ่านมาทำประโยชน์ให้ประเทศมากมายและเศรษฐกิจดีขึ้น มีนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค แต่ถูกแกล้งเมื่อกลับมาบ้านว่ายังไม่ถูกจำคุก หลังมีพระราชทานอภัยโทษจาก 8 ปีเหลือ 1 ปี
ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณวดี บอกว่า เราต่อสู้มาตั้งแต่ปี 2552 และต่อสู้กันมาจนปี 2554 ที่นายกยิ่งลักษณ์ ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี มีนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จึงทำให้สตรีได้มีบทบาท วันนี้เห็นความไม่ถูกต้องที่นายกทักษิณ และครอบครัวถูกกระทำ ในฐานะผู้หญิงด้วยกันจึงให้กำลังใจนายกทักษิณ คุณหญิงพจมาน นายกยิ่งลักษณ์ นายกแพทองธาร ให้อดทนเข้มแข็งและสู้ต่อไป พวกเราจะไม่ทิ้งกันพวกเราจะเป็นนักรบในสนามเลือกตั้งทุกพื้นที่ทั้งในภาคอีสานและทั่วประเทศ เราจะเอาชนะคืนมาให้กับท่านทักษิณและเพื่อไทย
ทั้งนี้ มีการจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์โดยร่วมกันร้องเพลงศรัทธา และร่วมกันร้องเพลงกำลังใจ นำพวงมาลัยมะลิมามอบเป็นกำลังใจ “เราไม่ทิ้งกัน..Tony Woodsome Fanclub ด้วยรักและศรัทธา”
ขณะทำกิจกรรมมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สน.ประชาชื่น และตำรวจ บก.น. 2 ทั้งในและนอกเครื่องแบบมาดูแลความปลอดภัยและความเรียบร้อย บริเวณริมถนนงามวงศ์วาน ส่วนบริเวณด้านในพื้นที่ของเรือนจำ มีเจ้าหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์คอยดูแลความสงบเรียบร้อย