ป.รวบ 4 สมาชิกเว็บพนัน SBOBET ยึดทรัพย์ 17 ล้านพบเงินหมุนเวียน 45 ล้าน

กองปราบขยายผลคดี“ตี่ลี่ฮวงจุ้ย”ทลายเครือข่ายเว็บพนัน SBOBET เฟส 2 – จับ 4 ผู้ต้องหายึดทรัพย์ 17 ล้านพบเงินหมุนเวียน 45 ล้าน
วันนี้ ( 26 ก.ย.) ที่ กองปราบปราม พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ป.สั่งการ พ.ต.อ.มนูญ แก้วก่ำ ผกก.1 บก.ป. พ.ต.ท.สมเดช สาระบรรณ์ รอง ผกก.1 บก.ป.พ.ต.ต.นัฐพล ทะเลน้อย สว.กก.1 บก.ป. นำกำลังจับกุม น.ส.ฐิตารัตน์ อายุ 56 ปี ,น.ส.ณัฐนันท์ อายุ 34 ปี ,นายณัฐชนน อายุ 27 ปี และ น.ส.ภัทรานิษฐ์ อายุ 47 ปีตามหมายจับศาลอาญา ข้อหา “ร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนให้ผู้อื่นเข้าเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์,สมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน” พร้อมของกลางเงินสด 1 ล้านบาท ,เงินสกุลเงินเยน18,000 เยน,สมุดบัญชีธนาคาร 18 เล่ม ,เครื่องมือสื่อสาร 10 เครื่อง,รถยนต์ 5 คัน ,โฉนดที่ดิน 9 แปลง ,ตุ๊กตาแบร์บริค 18 ตัว, กระเป๋าแบรนด์เนม 44 ใบ พระเครื่องและทรัพย์สินมีค่าต่าง ๆ กว่า 30 รายการ รวมมูลค่า 17 ล้านบาท
สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้จับกุม นายธนวันด์ (สงวนนามสกุล) หรือหมอดู “ตี่ลี่ฮวงจุ้ย” ที่หลอกลวงผู้เสียหายรายหนึ่ง ซื้อวัตถุมงคลอ้างเสริมดวงและแก้เคล็ดเเต่ไม่ได้มีการจัดส่งจริง ซึ่งพบว่ามีผู้เสียหายรายอื่น ๆ ถูกหลอกลวงในพฤติกรรมเดียวกันรวมทั้งสิ้น 117 ราย ความเสียหายกว่า 130 ล้านบาท โดยพบด้วยว่า นายธนวันด์นำเงินที่ได้มาจากการหลอกลวงมาเล่นพนันออนไลน์เว็บ SBOBET, FIFA โดยใช้บัญชี LINE ชื่อ “888” จึงเข้าจับกุมเว็บพนันดังกล่าวได้ผู้ต้องหาหลายราย
ต่อมาเจ้าหน้าที่ขยายผลเส้นทางการเงินพบว่าผู้ต้องหาทั้ง 4 ราย ร่วมกระทำความผิดด้วย จึงขอศาลออกหมายจับไว้ กระทั่งตามจับกุมได้ดังกล่าว โดยพบว่ามีเงินหมุนเวียนถึง 45 ล้านบาท จึงนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ป.ดำเนินคดี และเร่งตามจับกุมผู้ต้องหาที่ยังหลบหนีต่อไป