เริ่มแล้ว!นนทบุรีเปิดงาน “เสน่ห์วิถีนนท์ OTOP New Look to BCG Model” ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างรายได้

ณ ลานพระบรมอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “เสน่ห์วิถีนนท์ OTOP New Look to BCG Model (OTOP มิติใหม่ สไตล์ BCG)” กิจกรรม Empower OTOP BCG NONT 2025 โดยมีนางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้แก่ นายอภิชัย อร่ามศรี นางสาวปาณิสรา กาญจนะจิตรา และนางระวีพรรณ แก้วเพียงเพ็ญ รวมถึงนางประภา ปานนิตยกุล พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมในพิธีเปิด
โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ ได้แก่ 1.ขยายผลและแสดงความสำเร็จของการขับเคลื่อนงานหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์และสอดคล้องกับแนวทางของจังหวัดนนทบุรี
2.เพิ่มช่องทางการตลาดและจัดแสดงผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดนนทบุรีให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง
3.สร้างรายได้และเสริมอาชีพให้กับผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มอาชีพในชุมชน สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผู้ประกอบการหมู่บ้านท่องเที่ยว และวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่
สำหรับงาน “เสน่ห์วิถีนนท์” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 21 กันยายน 2568 เวลา 16.00 – 22.00 น. ณ บริเวณลานพระบรมอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 และสวนสาธารณะด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาย ทั้งการจำหน่ายสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน “OTOP ชวนชิม” กิจกรรมเวิร์กช็อป นิทรรศการหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี และนิทรรศการ OTOP BCG นนทบุรี พร้อมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมและมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินทุกค่ำคืน