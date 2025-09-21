บช.น.ตั้งคณะทำงานร่วมคดี "เก่ง ลายพราง" โอนสำนวนกลับ สน.ห้วยขวาง

MGR Online-รอง ผบช.น.สั่งตั้งคณะทำงานร่วม คดีสาวแจ้งความอ้าง "เก่ง ลายพราง" ลวงสาวไปบ้าน โอนสำนวนกลับ สน.ห้วยขวาง ง่ายต่อการรวบรวมหลักฐาน ตร.เรียกสอบให้การปฏิเสธ
วันนี้ (21 ก.ย.) เวลา 17.30 น. ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) มีรายงานว่า พล.ต.ต.สมควร พึ่งทรัพย์ รอง ผบช.น.ได้สั่งตั้งคณะทำงานร่วมกันระหว่าง สน.ห้วยขวาง และ สน.สุทธิสาร คดีสาวรายหนึ่งลงบันทึกประจำวันที่ สน.สุทธิสาร เมื่อวันที่ 6 ก.ย.ที่ผ่านมา อ้างว่าถูก เก่ง ลายพราง อินฟลูฯ ดัง ลวงไปบ้านในซอยรัชดา 7 โดยเหตุเกิดพื้นที่ สน.ห้วยขวาง ต่อเนื่อง สน.สุทธิสาร ต่อมา สน.ห้วยขวาง โอนสำนวนให้ สน.สุทธิสาร ล่าสุดได้โอนกลับไป สน.ห้วยขวาง แล้ว
โดยข้อหา กระทำอนาจาร, หน่วงเหนี่ยวกักขัง และข่มขืนใจผู้อื่น อยู่ที่ สน.ห้วยขวาง ส่วนข้อหา ข่มขู่ทำให้ผู้อื่นตกใจกลัว อยู่ที่ สน.สุทธิสาร การรวบรวมพยานหลักฐานและการตรวจค้น สน.ห้วยขวาง จะรับผิดชอบเป็นหลัก เพราะส่วนใหญ่เหตุเกิดที่บ้าน เก่ง ลายพราง พื้นที่ สน.ห้วยขวาง ทั้งนี้ พนักงานสอบสวน สน.สุทธิสาร ได้เรียก เก่ง ลายพราง สอบปากคำแล้ว เบื้องต้นให้การปฏิเสธ และยังไม่มีการแจ้งข้อหาแต่อย่างใด.