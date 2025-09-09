ตร.เล็งเอาผิด “เก่ง ลายพราง” หลายข้อหา ปมลวงนักร้องลูกทุ่งสาวไปบ้าน

ผกก.สน.ห้วยขวาง เผยความคืบหน้าคดี “เก่ง ลายพราง” ล่อลวงนักร้องลูกทุ่งสาวไปบ้าน อาจเข้าข่ายความผิดหลายข้อหา
จากกรณีนักร้องลูกทุ่งสาวผู้เสียหายเข้าลงบันทึกประจำวันที่ สน.สุทธิสาร เมื่อวันที่ 6 ก.ย.ที่ผ่านมา อ้างว่าถูก นายปัญญา ยิ้มอำไพ หรือเก่ง ลายพราง อินฟลูเอนเซอร์ กอดหอมขณะนั่งร้านไก่ย่างรัชดาซอย 7 จากนั้นชวนไปบ้านแต่เห็นท่าไม่ดี จึงขอกลับแต่ทาง นายปัญญาไม่ยอม จึงยึดโทรศัพท์และกระเป๋าเอาไว้ ก่อนรีบหนีออกมานั่งแท็กซี่กลับคอนโด ต่อมา นายเก่ง ได้ติดตามมาถึงคอนโดเพื่อจะลากกลับบ้าน มีท่าทีจะทำร้ายร่างกายและทรัพย์สิน อีกทั้งโทรตามลูกน้องให้เอาปืนมาด้วย สุดท้ายตำรวจเข้าระงับเหตุไว้ได้ทัน
ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ (9 ก.ย.) พ.ต.อ.ประสพโชค เอี่ยมพินิจ ผกก.สน.ห้วยขวาง เปิดเผยว่า วานนี้ (8 ก.ย.) ได้เรียกประชุมพนักงานสอบสวน และฝ่ายสืบสวนสน.ห้วยขวาง เพื่อเร่งรัดดำเนินคดี ความคืบหน้าขณะนี้สอบปากคำผู้เสียหายไปแล้ว 2 ครั้ง ได้ข้อเท็จจริงในสำนวน 80-90 เปอร์เซ็นต์ ที่เหลือต้องสอบเพิ่มในบางประเด็น โดยนัดหมายผู้เสียหายเข้าให้ปากคำแล้ว รวมถึงติดตามพยานในช่วงเกิดเหตุ ทั้งพนักงานร้านไก่ย่าง ร้านสะดวกซื้อ คนขับโบลท์ รปภ.คอนโด หรือพยานทั้งหมด
จากพยานหลักฐานเบื้องต้น นายปัญญาอาจเข้าข่ายความผิด บังคับขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใด หรือไม่กระทำการใดฯ หน่วงเหนี่ยวกักขัง กระทำอนาจาร ส่วนข้อหาอื่น เช่น ทำร้ายร่างกายจะพิจารณาเพิ่มเติม รวมถึงเรื่องข่มขู่ อาวุธปืน และยาเสพติด อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน หากพบความผิดจะเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาต่อไป
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเก่ง ได้ชี้แจงว่าตนเองโดนแบล็คเมล์ วันเกิดเหตุที่บ้านตนมีคนนั่งอยู่หลายคน ประเด็นจะทำมิดีมิร้ายไม่เป็นความจริง ฝ่ายหญิงเป็นประจำเดือนซึ่งตนออกไปซื้อผ้าอนามัยมาให้ ไม่ได้ล็อกประตูบ้าน และไม่ได้เอาโทรศัพท์ของเขาไปตามที่ถูกกล่าวอ้าง ส่วนเรื่องปืนตนยันยืนไม่ได้พูด