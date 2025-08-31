จับหนุ่มขี้คุกเพิ่งพ้นโทษ ฉกจยย.ตระเวนลักทรัพย์ สบช่องขโมยรองเท้าบ้าน“โบว์ แวนด้า”ขายตลาดนัด

รวบขี้คุกฉกจยย.ตระเวนลักทรัพย์ ขี่รถผ่าน บานดาราสาว “โบว์ แวนด้า” อาศัยเจ้าของบ้านเผลอเปิดประตูรั้วบ้านขโมยรองเท้า 5 คู่ มูลค่าเกือบ 2 หมื่นบาท เอาไปขายตามตลาดนัด อ้างเพิ่งพ้นโทษไม่มีงานทำ
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2568 พ.ต.อ. พรเทพ เฉลิมเกียรติ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลสุทธิสาร และพ.ต.ท. นิติธร ยศโชตวณิช รองผู้กำกับการสืบสวน สน.สุทธิสาร ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนเร่งติดตามตัวคนร้ายที่ก่อเหตุลักทรัพย์ในพื้นที่
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 28 สิงหาคมที่ผ่านมา นางสาวกัลป์ชวิศา อิทธินิธิกานต์กุล ดารานักแสดงชื่อดัง (โบว์ แวนด้า) ได้เข้าแจ้งความกับ ร.ต.ท. เกรียงไกร หน่อธรรม รองสารวัตร (สอบสวน) สน.สุทธิสาร ว่าเมื่อเวลาประมาณ 02.30 น. คนร้ายได้บุกเข้ามาในบ้านพักเลขที่ 739/24 ซอยลาดพร้าว 48 แยก 12 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. ก่อนจะขโมยรองเท้า 5 คู่ ที่วางไว้ในลานจอดรถไป ซึ่งทรัพย์สินที่ถูกขโมยไปมีมูลค่ารวมกว่า 16,800 บาท จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่า คนร้ายเป็นชาย 1 คน ขับขี่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Yamaha รุ่น Mio สีน้ำเงิน-ขาว หมายเลขทะเบียน 4 ขค 5029 กรุงเทพมหานคร เข้ามาจอดใกล้บ้านผู้เสียหาย ก่อนจะเปิดประตูรั้วเข้าไปหยิบรองเท้าแล้วขับหลบหนีไป
ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจ สามารถจับกุมตัว นายสมทรง สุขนิมิตร (คนร้ายที่ก่อเหตุ) พร้อมของกลางเป็นรองเท้าหลายรายการได้แล้ว โดยจับกุมได้บริเวณริมถนนงามวงศ์วาน ช่วงซอยงามวงศ์วาน 21 ขณะกำลังจะออกไปก่อเหตุซ้ำ จากการสอบถามเบื้องต้น นายสมทรงให้การรับสารภาพ ว่าเป็นบุคคลก่อเหตุ จริง ตามภาพจากกล้องวงจรปิด เนื่องจากตนเอง พึ่งพ้นโทษจากเรือนจำมา 1 เดือน ไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่มีใครรับเข้าทำงาน จึงได้ลงมือก่อเหตุเพราะตนต้องหาเงินเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง ไม่มีทรัพย์สินอื่นทีได้ขโมยไปมีเพียงแค่รองเท้า ซึ่งรองเท้าที่ขโมยมานั้นได้นำไปขายตามตลาดนัดต่างๆ โดยจะขายได้คู่ละประมาณไม่เกิน 500 บาท นอกจากนี้ ยังพบว่า จยย.ที่นำมาก่อเหตุ ได้มีการแจ้งหายไว้ที่ สน.ทุ่งสองห้อง เบื้องต้นได้ประสาน เจ้าของจยย.มาตรวจสอบ
ต่อมา นางสาวกัลป์ชวิศา อิทธินิธิกานต์กุล (โบว์ แวนด้า) ดารานักแสดงชื่อดัง เดินทางเข้ามาที่ สน.สุทธิสาร เพื่อมาตรวจสอบของกลางที่คนร้ายได้ขโมยไป พร้อมเปิดเผยว่า เมื่อวันเกิดเหตุน้องสาวได้มาบอกกับตนว่ารองเท้าหายไป 5 คู่ ตนจึงคิดว่าต้องโดนขโมยไปแน่เลย เพราะตั้งอยุ่แต่อยุ่บ้านนี้มาไม่เคยมีเหตุแบบนี้ จึงได้ไปดูกล้องวงจรปิด พบเห็นตนร้ายได้เข้ามาก่อเหตุประมาณ 02.30 น.เนื่องจากวันนั้นบ้านไม่ได้ล๊อคประตู คนร้ายได้เข้ามาขับรถวนดู ก่อนเข้ามาขโมยรองเท้าเนื่องจากบ้านของตนได้วางรองเท้าไว้หน้าบ้านเยอะ คนร้ายจึงได้เข้ามาก่อเหตุ จึงอยากฝากเตือนประชาชนทุกคนให้ล๊อคบ้าน เพราะสิ่งของทุกอย่างในบ้านมันมีค่า ถ้าวันนั้นน้องสาวล๊อคบ้านก็คงจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบวันนี้
เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหา โดยเบื้องต้น เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหา "ลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะลักทรัพย์หรือรับของโจร " ก่อนจะส่งตัวพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไป