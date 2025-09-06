สาวแจ้งความ “เก่ง ลายพราง” ลวงขึ้นห้องท่าทีน่ากลัว ต้องหนีออกมา ซ้ำยังถูกตามถึงที่พัก

นักร้องสาวแจ้งความลงบันทึกประจำวันกับตำรวจ สน.ห้วยขวาง หลัง “เก่ง ลายพราง” ลวงขึ้นห้อง ตกใจมีอาการคล้ายคนจิตเวช ต้องหนีออกมา ก่อนถูกติดตามมาถึงที่พัก
วันนี้ (6 ก.ย.) ที่สน.สุทธิสาร ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหญิงสาวรายหนึ่งซึ่งเป็นนักร้องเดินทางเข้าแจ้งความกับ ว่าที่ ร.ต.ท.เอกชสิษฐ์ มีสุข รองสารวัตร (สอบสวน) สน.สุทธิสาร เพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานว่า ถูกนายปัญญา ยิ้มอำไพ หรือ เก่ง ลายพราง หรือ อินฟลูเอนเซอร์คนดัง มีท่าทีผิดปกติ เกรงว่าจะได้รับอันตราย หลังไปกินข้าวด้วยกันย่านรัชดา
โดยหญิงสาวระบุว่า เหตุการณ์เกิดขึ้น เมื่อเวลาประมาณ 00.00 ของวันที่ 6 ก.ย.ที่ผ่านมาได้ไปกินข้าวกับ นายเก่ง ลายพราง ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในซอย รัชดาซอย7 แขวง-เขต ดินแดง กทม. ต่อมาเมื่อกินข้าวเสร็จ นายเก่งได้ชักชวนไปดื่มกินที่บ้านของนายเก่งที่บ้านเช่า ซอยรัชดาภิเษก 7 ซึ่งหญิงสาวไม่อยากไปด้วยแต่จำใจไปเวลาประมาณ 01.00 น. ของวันเดียวกัน
ต่อมา นายเก่ง มีลักษณะอาการคล้าย คนจิตเวช จึงทำให้หญิงสาวตกใจกลัวต้องหลบหนีออกมาจากบ้าน นั่งแท็กซี่กลับที่พักโดยนายเก่งได้ติดตามมาถึงที่พัก ทำให้หญิงสาวเกรงว่าจะไม่ปลอดภัย กลัวว่าจะเข้าทําร้ายร่างกายและทรัพย์สินจึงมาลงบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
โดยเบื้องต้น ว่าที่ ร.ต.ท.เอกขสิษฐ์ ได้ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน