รวบแล้วแก๊งวัยรุ่นไทยบ้านพังเวทีดนตรี "ดอกเหมย เพ็ญนภา" อ่วมตร.แจ้ง 4 ข้อหาหนัก พบบางคนเพิ่งพ้นเรือนจำไม่ถึงเดือน

ตำรวจสภ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ตามจับวัยรุ่นไทยบ้านบุกพังเวทีหมอลำ “แม่ทัพดอกเหมย”ได้แล้วพบ ประวัติหนึ่งในแก๊งเพิ่งพ้นโทษจำคุกไม่ถึงเดือน ตำรวจแจ้ง 4 ข้อหาหนัก
วันนี้( 20 ก.ย.)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากเหตุการณ์กลุ่มวัยรุ่น อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ กว่า 20 คน บุกพังเวทีดนตรีหมอลำ ดอกเหมย เพ็ญนภา หรือแม่ทัพเหมย หลังไม่พอใจถูกตักเตือนไปเต้นบนลำโพง โดยโซเชียลแห่แชร์คลิป ขณะแสนสะท้าน อดีตแชมป์มวยโลก WMC ป้องลูกน้องทีมงาน ปล่อยหมัดฮุคจนหนึ่งในแก๊งวัยรุ่นไทยบ้านร่วงลงไปกองกับพื้น
ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.กมลาไสย ได้ติดตามตัวกลุ่มวัยรุ่นดังกล่าว 6 คน ประกอบด้วย 1.นายจักรพงษ์ อายุ 26 ปี 2.นายณัฐพงศ์ อายุ 31 ปี 3.ชัยวิวัฒน์ อายุ 35 ปี 4.นายมนูญ อายุ 26 ปี 5.นายอภิสิทธิ์ อายุ 30 ปี และ 6.นายศุภชัย อายุ 30 ปี มาดำเนินคดี พร้อมรัยสารภาพว่า อยู่ในอาการมึนเมาและรู้อับอายถูกเตือนไม่ให้ขึ้นไปเต้นบนลำโพง สอบประวัติพบหนึ่งในหก กลุ่มวัยรุ่นดังกล่าว มีสมาชิกเพิ่งพ้นโทษจากเรือนจำออกมาไม่ถึงเดือน ก็มาก่อเรื่อง
เบื้องต้น พนักงานสอบสวน สภ.อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ได้แจ้งข้อกล่าวหา 1.ใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายโดยมีอาวุธหรือโดยร่วมกันกระทำผิดด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปในเวลากลางคืน 2.ร่วมกันทำร้ายผู้อื่นเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจ 3.พกพาอาวุธมีดไปในที่ชุมชนหรือหมู่บ้านทางสาธารณะโดยเปิดเผยไม่มีเหตุอันสมควร 3.ร่วมกันทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือความตกใจโดยการขู่เข็ญ โดยทั้งหมดถูกนำตัวตรวจสารเสพติด ก่อนนำตัวฝากขังเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
