โจ๋กาฬสินธุ์ป่วน“แม่ทัพดอกเหมย” รุมสกัมทีมงาน “แสนสะท้าน”อดีตมวยแชมป์โลก ป้องลูกน้อง ฮุกซ้ายเข้ากรามดับซ่าวัยรุ่นไทยบ้าน

วงดนตรีหมอลำ แม่ทัพดอกเหมยวุ่น เปิดทำการแสดงใน ใน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ โดนอัทธพาลกว่า 20 คน ยกพวกป่วน หลังไม่พอใจถูกห้ามถอดเสื้อเต้นบนลำโพงกร่างรุมสกัมการ์ดงาน“แสนสะท้าน พี เค”สุดทนฮุกหมัดเข้ากรามตัวเปิด สุดท้ายหลับกลางอากาศ
วันนี้( 20 ก.ย.)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โซเชียลแห่แชร์คลิป ทีมงานแม่ทัพดอกเหมย เปิดทำการแสดงหมอลำใน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ โดยทีมงานวงดนตรี ของดอกเหมย ได้ทำการแสดงอย่างสนุกสนาน ต่อมาได้มีชายฉกรรจ์เกือบ 20 คน เข้ามาป่วนการแสดง โดยขึ้นไปยืนเต้นถอดเสื้อโชว์บนลำโพงเครื่องเสียง ต่อมาทีมงานการืดร่วมทั้งดอกเหมย ได้เข้าไปตักเตือน เพราะกังวลว่าลำโพงจะได้รับความเสียหาย ทำให้กลุ่มชายฉกรรจ์ไม่พอใจ กรูกันเข้ามาทำร้ายร่างกาย ทีมงานดอกเหมย จนกลายเป็นเหตุชุลมุนวุ่นวาย
“แสนสะท้าน พี เค” สามีดอกเหมย เห็นเหตุการ์หวั่นจะบานปลายเข้ามาห้าม แต่ 1 ในกลุ่มชายฉกรรจ์ดังกล่าว กลับเข้ารุมชกต่อย “แสนสะท้าน พี เค”ต้องป้องกันตัว ออกแม่ไม้มวยไทยเพื่อป้องกันตัว ทำให้ชายฉกรรจ์ดังกล่าว ถูกชกเข้ากราม จนล้มลงกับพื้น ก่อนที่เพื่อนในชายฉกรรจ์จักชักมีดเข้ามามุ่งจะทำร้ายร่างกาย“แสนสะท้าน พี เค” หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาระงับเหตุจนเหตุการณ์สงบ เบื้องต้นทรัพย์สินเครื่องเสียงได้รับความเสียหายบางส่วน ทีมงานได้รับบากเจ็บ โดยดอกเมย ยืนยันไม่ได้ก่อเรื่อง พร้อมจะดำเนินคดีกลุ่มชายฉกรรจ์ดังกล่าวถึงที่สุด
ทั้งนี้ประวัติ“แสนสะท้าน พี เค”เป็นอดีตนักมวยแชมป์ รุ่นไลท์เวลเตอร์เวต ของสนามมวยลุมพินี และเป็นแชมป์โลกสภามวยโลก WBC ชื่อจริง นายสุทธิวัฒน์ เจนพิมาย เกิดเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2536 ที่จังหวัดขอนแก่น เคยเป็นนักมวย ค่ายไทยจากทีม พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิมมักใช้ฉายาในสนามมวยตามเวที แสนสาธาร คลองสวนพลู รีสอร์ท และแสนสาธร ส. สุรเดช