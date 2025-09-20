ศาลอาญาคดีทุจริตฯ ภาค 2 สั่งจำคุก 5 ปีไม่รอลงอาญา "นายก อบต.สำนักทอง" เรียกรับเงินผู้รับเหมา

ระยอง- ศาลอาญาคดีทุจริตฯ ภาค 2 สั่งจำคุก 5 ปี ไม่รอลงอาญา"นายก อบต.สำนักทอง" เรียกรับเงินผู้รับเหมาสร้างถนน ทนายยื่นเงินประกัน 6 แสนสู้คดีระหว่างอุทธรณ์
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวานนี้ (19 ก.ย.) ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 2. จ.ระยอง ได้อ่านคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ อท10/2568 ซึ่งอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามทุจริต 1 ภาค 2 เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายสุรินทร์ ศรีไตรรัตนกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง อ.เมืองระยอง ในข้อหาทุจริตเรียกรับเงินจากผู้รับเหมาสร้าง ให้จำคุกเป็นเวลา 5 ปี โดยไม่รอลงอาญา
หลังได้พิเคราะห์พยานหลักฐานทั้งจากผู้เสียหายและฝ่ายเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ที่เข้าจับกุม ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า เมื่อเดือน พ.ค. 2567 ผู้เสียหายชนะการประมูลงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขามะกอก หมู่ 4 มูลค่า 835,000 บาท ต่อมาในวันที่ 28 มิ.ย. 2567 นายสุรินทร์ มีพฤติการณ์เรียกรับเงินตอบแทนเป็นสัดส่วน 13% ของวงเงินโครงการ คิดเป็น 100,434 บาท
และได้มีการนัดหมายให้ผู้เสียหายนำเงินสดมาส่งมอบภายหลัง โดยเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.เข้าจับกุมไว้ได้พร้อมของกลาง
ซึ่งพนักงานสอบสวนและอัยการได้แจ้ง 4 ข้อหาหนัก ทั้งความผิดฐาน เป็นเจ้าพนักงานเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินโดยมิชอบ, ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต, ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ และเป็นเจ้าพนักงานของรัฐเรียกรับประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่น
โดยภายหลังคำพิพากษา ทนายฝ่ายจำเลยได้ยื่นอุทธรณ์พร้อมหลักทรัพย์เป็นเงินสด 600,000 บาท เพื่อประกันตัวระหว่างอุทธรณ์ ซึ่งศาลมีคำสั่งอนุญาต จึงทำให้ นายสุรินทร์ ไม่ถูกส่งตัวเข้าเรือนจำในทันที ท่ามกลางความห่วงใยของญาติพี่น้องที่เดินทางมาร่วมฟังคำพิพากษาจนแน่นศาล