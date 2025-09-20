(คลิป)รู้แล้ว!ปมเหตุโจ๋เจ้าถิ่นรุมสกรัมทีมงานหมอลำดังที่กาฬสินธุ์ ลั่นเอาเรื่องถึงที่สุดกลัวเกิดเหตุซ้ำอีก

กาฬสินธุ์-เผยปมเหตุกลุ่มวัยรุ่นเจ้าถิ่นรุมทำร้ายทีมงานหมอลำดอกเหมยเพราะไม่พอใจถูกเตือนห้ามขึ้นเต้นบนตู้ลำโพงเลยพาลทำร้ายทีมงานคณะหมอลำ ด้านตำรวจเผยรู้ตัวคนก่อเหตุหมดแล้วเตรียมเรียกสอบปากคำ ขณะที่หมอลำดอกเหมยโพสต์เครียดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนเข้าโรงพยาบาล ยืนยันดำเนินคดีให้ถึงที่สุด ไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างกับบุคคลอื่นต่อไป
วันนี้( 20 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีผู้ใช้ facebook ชื่อแม่ทัพดอกเหมย หมอลำซิ่งสาว"ได้โพสต์คลิปวีดีโอเหตุการณ์ชุลมุนระหว่างกลุ่มนักเลงเจ้าถิ่น อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ที่มีอาวุธมีดครบมือ ประมาณ 10 คนกับทีมงานหมอลำซิ่งสาวได้มีการทำร้ายร่างกายกัน พร้อมระบุข้อความ"แสนสะท้านป้องกันตัวป้องกันทีมงานและทรัพย์สิน ถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมหนูบ่ย้อมค่ะ"
ซึ่งหลังจากคลิปวีดีโอนี้ถูกเผยแพร่ทางผ่านทางโซเชียลมีเดียได้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ มียอดแชร์เป็นจำนวนมาก และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวการกระทำของกลุ่มนักเลงเจ้าถิ่นถึงความไม่เหมาะสม ไม่เกรงกลัวกฎหมาย ป่าเถื่อนไร้ซึ่งสามัญสำนึก
สำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อคืนของวันที่ 19 กันยายน 68ที่ผ่านมา หมอลำสาวดอกเหมยเพ็ญนภา สมสุข ได้ทำการแสดงที่ ที่ว่าการอำเภอกมลาไสย ในงานประเพณีแข่งเรือ ประจำปี 2568 ของเทศตำบลกมลาไสยที่ร่วมกับอำเภอกมลาไสย และจังหวัดกาฬสินธุ์ ในงานมีการจ้างหมอลำและออกร้านขายสินค้า เครื่องเล่นหลายวัน
ส่วนชนวนเหตุในครั้งนี้เกิดจากกลุ่มนักเลงได้ขึ้นไปเต้นบนตู้ลำโพง ทางหมอลำสาวดอกเหมย เพ็ญนภา สมสุขจึงได้มีการว่ากล่าวตักเตือน ทำให้กลุ่มนักเลงเจ้าถิ่นประมาณ10 คน เกิดความไม่พอใจและบุกเข้าทำร้ายทีมงานคณะหมอลำทางด้านหลังเวทีพร้อมอาวุธ
ล่าสุดหมอลำสาว ดอกเหมยเพ็ญนภา สมสุข ได้ออกมาไลฟ์สดชี้แจงผ่านทาง facebook แม่ทัพดอกเหมย หมอลำซิ่งสาว ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความเครียดให้กับตนและทีมงานเป็นอย่างมาก เพราะตั้งแต่ทำการแสดงมายังไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ล่าสุดตนเองเครียดจนต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
อย่างไรก็ตามถึงทีมงานทั้งหมดจะปลอดภัยดี แต่ก็เสียขวัญพอสมควรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและยืนยันว่าจะเข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดีกลุ่มนักเลงทั้งหมดให้ถึงที่สุดเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างกับบุคคลอื่นต่อไป
ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวสอบถามไปยัง พ.ต.อ.ธีรวุฒิ วงศาอ้วน ผกก.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ก่อนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ. กมลาไสย ได้จัดชุดดูแลความสงบเรียบร้อยภายในงานรวมทั้งบริเวณการแสดงหมอลำตามปกติทั้งนี้เท่าที่ได้รับรายงานทราบว่าเป็นการเข้าไปก่อเหตุด้านหลังเวทีซึ่งไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ อย่างไรก็ตามขณะนี้ตำรวจทราบตัวกลุ่มวัยรุ่นผู้ก่อเหตุแล้ว เบื้องต้นคาดว่าเป็นวัยรุ่นในพื้นที่ และอยู่ระหว่างการติดตามตัว มาดำเนินคดี