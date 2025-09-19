xs
xsm
sm
md
lg

คณะสื่อลงบ้านหนองหญ้าแก้ว ผบ.กกล.บูรพาเผยยึดพื้นที่คืนแล้ว 100 ไร่ เหลือ 25 ไร่ แฉ “กำนันลี” บงการม็อบป่วน ลั่นถ้ามาอีกโดนจับแน่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กองกำลังบูรพานำสื่อมวลชนไทย-เทศ ลงพื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้ว ฝั่งกัมพูชาตามส่องหน้าสลอน ขณะเด็กเขมรปีนต้นไม้ชูนิ้วกลางเย้ย ด้าน ผบ.เผยยึดพื้นที่คืนได้แล้ว 100 ไร่ เหลืออีก 25 ไร่ แฉ “กำนันลี” ยุม็อบเขมรป่วนวันก่อน และน่าจะมีเบื้องหลังระดับสูงกว่านั้น เผยคุยทหารฝั่งกัมพูชาแล้วแต่ยังไม่รับปากจะห้ามชาวบ้านป่วนอีกหรือไม่ แต่ถ้ามาอีกจะจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมายไทย


วันนี้(19 ก.ย.) เมื่อเวลา 11.00 น. ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบกและกองกำลังบูรพา นำคณะสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศ ลงพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ระหว่างบ้านหนองหญ้าแก้ว ต.โดนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว กับบ้านไพรจัน จังหวัดบันทายมีชัย ของฝั่งกัมพูชา ใกล้กับจุดที่มวลชนกัมพูชาก่อความวุ่นวายเมื่อวันที่ 16-17 ก.ย.ประมาณ 100 เมตร

เมื่อไปถึง ทหารไทยได้ดึงแสลนสีดำลงเพื่อให้สื่อมวลชนดู ปรากฏว่า ประชาชนชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นได้เรียกกันมายืนสังเกตการณ์การลงพื้นที่ของฝั่งไทย บางคนหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายภาพและวิดีโอคลิปเอาไว้


นอกจากนี้ ยังพบว่า มีสื่อมวลชนของฝั่งกัมพูชามายืนถ่ายความเคลื่อนไหวเจ้าหน้าที่พาสื่อลงพื้นที่ด้วย บางช่วงสื่อมวลชนเขมร พอเห็นสื่อไทยได้โบกมือทักทาย จากนั้นเมื่อสื่อมวลชนไทยทยอยออกจากพื้นที่ปรากฏว่ามีเด็กชาวกัมพูชารายหนึ่งได้ปีนต้นไม้ชูนิ้วกลางและหยิบโทรศัพท์มือถือมาถ่ายความเคลื่อนไหวของฝั่งไทย


พ.อ.ชัยณรงค์ กาสี ผบ.กองกำลังบูรพา กล่าวบรรยายถึงเหตุการณ์ชุลมุนเมื่อช่วงวันที่ 16-17 ก.ย.ที่ผ่านมาที่มีกลุ่มชาวกัมพูชาพยายามมายั่วยุเจ้าหน้าที่ไทยว่า เหตุการณ์ดังกล่าวทหารมีหน้าที่เพียงเสริมแนวรั้วป้องกันแนวเขตที่ถูกทำลาย โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ระงับเหตุ

ยืนยันฝ่ายไทยไม่เสียเปรียบ แต่เป็นการปฏิบัติตามยุทธวิธี ทหารต้องรบกับทหารเท่านั้น ส่วนประชาชนที่กระทำผิดเป็นหน้าที่ของตำรวจดำเนินการ เพราะหากใช้ทหารไปสู้กับประชาชนจะเป็นการเพลี่ยงพล้ำ และจะทำให้แพ้ในเวทีโลก

เหตุการณ์ดังกล่าวฝ่ายไทยได้พูดคุยกับ พล.ต.เชิงตุม นายทหารกัมพูชา ซึ่งทางฝั่งกัมพูชาก็รับทราบ แต่ไม่ได้ตอบตกลงว่าจะห้ามชาวบ้านมาปลุกระดมในบริเวณดังกล่าว ซึ่งสถานการณ์ตอนนี้ยังคงปกติ มีชาวกัมพูชาที่ยังคงหลงเหลือจากเมื่อวาน แต่ไม่ได้มีการยั่วยุอะไรเกิดขึ้น ส่วนกำลังของเราก็มีประจำแนวปกติไม่ได้มีเหตุการณ์อะไร แต่ยืนยันว่ามีเหตุการณ์ความวุ่นวายเกิดขึ้น เราจะดำเนินการจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมายไทย


ผบ.กองกำลังบูรพา กล่าวอีกว่า ขณะนี้พื้นที่ที่ถูกชาวกัมพูชารุกล้ำสามารถนำกลับคืนมาได้แล้วประมาณ 100 ไร่ เหลืออีก 25 ไร่ ซึ่งต้องเป็นไปตามขั้นตอนการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา (JBC) ที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยผู้ที่อยู่เบื้องหลังกลุ่มมวลชนที่ถูกเกณฑ์มาก่อความวุ่นวายคือ “กำนันลี” และเชื่อว่ายังมีผู้ที่อยู่เบื้องหลังระดับสูงกว่านั้น แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ ซึ่งเป็นผู้ที่เสียผลประโยชน์ เนื่องจากพื้นที่ที่ยึดคืนมาอยู่ใกล้กับกลุ่มธุรกิจของจีนเทาและแก๊งคอลเซนเตอร์ที่ขยายมาจากปอยเปต มาเปิดเครือข่ายใหม่บริเวณนี้

พ.อ.ชัยณรงค์ ยืนยันว่า ในพื้นที่ของอธิปไตยไทย คนไทยสามารถทำกินในที่ดินของตนได้ สำหรับแนวทางการปฏิบัติจะทำตามนโยบายของผู้บัญชาการและมีความพร้อมทุกสถานการณ์ จะอดทนอดกลั้น แต่หากเกิดสถานการณ์ก็พร้อมปฏิบัติ

พ.อ.ชัยณรงค์ ยืนยันอีกว่า ในพื้นที่ของอธิปไตยไทยคนไทยสามารถทำกินในที่ดินของตนได้ รับรองความปลอดภัย























คณะสื่อลงบ้านหนองหญ้าแก้ว ผบ.กกล.บูรพาเผยยึดพื้นที่คืนแล้ว 100 ไร่ เหลือ 25 ไร่ แฉ “กำนันลี” บงการม็อบป่วน ลั่นถ้ามาอีกโดนจับแน่
คณะสื่อลงบ้านหนองหญ้าแก้ว ผบ.กกล.บูรพาเผยยึดพื้นที่คืนแล้ว 100 ไร่ เหลือ 25 ไร่ แฉ “กำนันลี” บงการม็อบป่วน ลั่นถ้ามาอีกโดนจับแน่
คณะสื่อลงบ้านหนองหญ้าแก้ว ผบ.กกล.บูรพาเผยยึดพื้นที่คืนแล้ว 100 ไร่ เหลือ 25 ไร่ แฉ “กำนันลี” บงการม็อบป่วน ลั่นถ้ามาอีกโดนจับแน่
คณะสื่อลงบ้านหนองหญ้าแก้ว ผบ.กกล.บูรพาเผยยึดพื้นที่คืนแล้ว 100 ไร่ เหลือ 25 ไร่ แฉ “กำนันลี” บงการม็อบป่วน ลั่นถ้ามาอีกโดนจับแน่
คณะสื่อลงบ้านหนองหญ้าแก้ว ผบ.กกล.บูรพาเผยยึดพื้นที่คืนแล้ว 100 ไร่ เหลือ 25 ไร่ แฉ “กำนันลี” บงการม็อบป่วน ลั่นถ้ามาอีกโดนจับแน่
+11
กำลังโหลดความคิดเห็น