งานงอก!ตร.เล็งจับนักดนตรี-ผู้จัดการร้าน ปล่อยมือกีตาร์แก้ผ้าโชว์ในร้านเหล้า ฐานอนาจารในที่สาธารณะ

อุจาด คลิปนาทีนักดนตรีเปลือยกายเล่นกีตาร์บนเวทีร้านอาหารดัง ตร.เร่งติดตามตัว
จากกรณีเพจ “ร้านอาหารมากันใหญ่” โพสต์คลิปการแสดงดนตรีของนักดนตรีที่มีการเปลื้องผ้า โชว์บนเวทีในร้าน พร้อมระบุข้อความว่า “เมื่อคืน NEGATIVE ปลดล็อกความเดือด! โดนกดดันมาหลายสัปดาห์ จนในที่สุดก็ปล่อยหมัดเด็ด 'Sox on Cox' + By The Way แบบไม่มีกั๊ก ปล่อยของเต็มๆ เสียงเฮสนั่นร้านมากันใหญ่... และไม่หยุดแค่นั้น--พวกเขาฝากสารท้าทายไปถึงวงอื่นเรียบร้อย! ครั้งต่อไป... จะเป็นใครอีกน้าาา?”
ล่าสุด เวลา 14.30 น. วันที่ 9 ก.ย. 68 ทีมข่าวเดินทางไปที่ สภ.บางบัวทอง เพื่อสอบถามกรณีดังกล่าวกับ พ.ต.อ.พฤฒ จำรูญศาสน์ ผกก.สภ.บางบัวทอง โดยให้ข้อมูลว่า ตอนนี้ทางเราได้ทราบเรื่องแล้ว ตนได้มีการพูดคุยกับนายอำเภอ โดยมีขั้นตอนในการเรียกตัวมาดำเนินคดี ทั้งตัวนักดนตรีและผู้จัดการร้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังติดตามตัวเพื่อให้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหา โดยเบื้องต้นแจ้งข้อกล่าวหา “มาตรา 388 ผู้ใดกระทําการอันควรขายหน้าต่อหน้าธารกํานัล โดยเปลือยหรือเปิดเผยร่างกาย หรือกระทําการลามกอย่างอื่น ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท ซึ่งเป็นการกระทําการอันควรขายหน้าต่อหน้าธารกํานัล โดยเปลือยหรือเปิดเผยร่างกาย ถือว่ามีความผิดฐานอนาจารในที่สาธารณะ” ซึ่งคืนนี้ตนและฝ่ายปกครองจะเข้าตรวจสอบร้านอาหารแห่งนี้ด้วย การกระทำแบบนี้ถือเป็นการกระทำที่ไม่ดีทั้งที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบบ่อย ซึ่งเมื่อคืนก็ได้มีการเข้าตรวจร้านแต่ไม่พบในขณะนั้น สถานบริการส่วนใหญ่น่าจะทราบอยู่แล้ว การปล่อยปะละเลยให้มีการแสดงแบบนี้ไม่ทราบว่ามีผลดีอย่างดีกับร้านยังไง แต่ในทางกฎหมายไม่สามารถทำได้
ทีมข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบร้านอาหาร “มากันใหญ่” อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี หลังเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว พบว่าร้านยังไม่เปิดให้บริการ โดยปกติจะเปิดตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป จากการสอบถามพ่อครัวภายในร้าน ระบุว่าไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว พร้อมให้ข้อมูลว่าทางเจ้าของร้านจะเดินทางมาที่ร้านในช่วงเวลาประมาณ 20.00 น. อย่างไรก็ตาม ทีมข่าวได้พยายามขอเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเจ้าของร้านจากพนักงานและแอดมินเพจ แต่ไม่มีผู้ใดให้ข้อมูล ทำให้ยังไม่สามารถได้คำชี้แจงจากเจ้าของร้านโดยตรงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้