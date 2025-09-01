มาแล้ว! คลิป “เจียบ นครปฐม” ถอดผ้ารำประกอบเพลงปอบผีฟ้า แก้บน “อิ๊งค์” พ้นนายกฯ

“เจี๊ยบ อมรัตน์” โพสต์คลิปเปลื้องผ้ารำแก้บนหน้าศาลเจ้าจีนใน จ.นครปฐม หลัง “แพทองธาร” พ้นตำแหน่งนายกฯ ภายในปี 68 ตามที่บนไว้
หลังจากที่นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล หรือ “เจี๊ยบ นครปฐม” อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เคยโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก “Amarat Chokepamitkul อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล” เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.68 ว่า ได้ไปบนไว้ว่าจะแก้ผ้ารำ ถ้า น.ส.แพทองธาร ชินวัตร พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ภายในปี 2568 ซึ่งต่อมา เมื่อวันที่ 29 ส.ค.ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ฐานกระทำผิดมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง กรณีสทนาทางโทรศัพท์กับนายฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา
เช้าวันนี้ (1 ก.ย.) นางอมรัตน์ ได้โพสต์ภาพการไปทำพิธีแก้บนที่ศาลเจ้าแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม โดยมี สจ.อ.เมืองนครปฐม และเพื่อนฝูงบางส่วนมาร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมระบุว่าตัดคลิปเสร็จจะลงให้ชม
ล่าสุดเมื่อเวลา 20.25 น.วันนี้ นางอมรัตน์ ได้โพสต์วิดีโอคลิปการรำแก้บนดังกล่าว ในเฟซบุ๊ก พร้อมข้อความว่า “คลิปรำแก้บน โอกาสที่ #แพทองธาร พ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 1 ก.ย.68” โดยในคลิปดังกล่าวนางอมรัตน์ได้ถอดเสื้อผ้าออกให้ผู้ติดตามถือไว้ และทำการรำแก้บนโดยมีผ้าสีขาวล้อมรอบบริเวณ และเปิดเพลง “ปอบผีฟ้า” ประกอบ
ก่อนหน้านี้ เมื่อเช่วเช้าที่ผ่านมา นางอมรัตน์ได้โพสต์ข้อความว่า “3 วันหลัง #แพทองธาร พ้นตำแหน่ง วันนี้เวลา 8.30 น.ได้ทำการรำแก้บน #แก้ผ้ารำ ที่ศาลเจ้าเสร็จลุล่วง ตัดคลิปเสร็จจะนำมาลงให้ชม
“มี สจ.อ.เมือง นครปฐม และเพื่อนฝูงบางส่วนมาร่วมเป็นสักขีพยาน ไม่ใช่สายมู บนด้วยความรำคาญหงุดหงิดไปงั้น แต่บนครั้งแรกก็สำเร็จผลเลย
“ขออภัยที่ไม่แจ้งล่วงหน้าเพราะสถานที่คับแคบ และกังวลจะมีคนมาป่วนสร้างความวุ่นวายที่อาจมีผลให้แก้บนไม่สำเร็จ 1 ก.ย.68 เวลา 8.30 น.”