ตามสัญญา! “เจี๊ยบ อมรัตน์” เตรียมเปลื้องผ้ารำแก้บน “อิ๊งค์” พ้นเก้าอี้นายกฯ ภายในสิ้นปี 68

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันนี้ (29 ส.ค.) ภายหลังจากศาลรัฐธรรมนูญ มีคำวินิจฉัยให้ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ตามข้อกล่าวหากระทำผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงกรณีการคุยโทรศัพท์กับนายฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชาแล้วนั้น นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จากพรรคก้าวไกล ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กแฟนเพจ “Amarat Chokepamitkul อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล” ว่า “#แพทองธารชินวัตร พ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก่อนสิ้นปี 68 เตรียมรำแก้บน”

นอกจากนี้ยังโพสต์ข้อความอีกว่า “ถ้ารู้ว่าได้ผลขนาดนี้บนไปตั้งแต่สมัยประยุทธ์ละ”

โดยก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 68 นางอมรัตน์ได้โพสต์ข้อความว่า ได้บนไว้ว่าจะแก้ผ้ารำถ้านายกโง่พ้นตำแหน่งภายในปีนี้ และโพสต์ย้ำอีกครั้งว่า “บนไปแล้วว่าจะแก้ผ้ารำก็คือแก้ผ้ารำ คำไหนคำนั้น ไม่เคยตระบัดสัตย์ อย่ามาห้าม”







