“เจี๊ยบ” แฉเอง เพื่อไทยไม่ยอมรับเงื่อนไข ปชน.แต่ปล่อยข่าวเพื่อกั๊กภูมิใจไทยเท่านั้น

“เจี๊ยบ อมรัตน์” แฉพรรคเพื่อไทยไม่ยอมรับเงื่อนไข ปชน.ยุบสภาใน 4 เดือน-ทำประชามติแก้ รธน.ทั้งฉบับ แต่ปล่อยข่าวเพื่อกั๊กภูมิใจไทยเท่านั้น จวกกะล่อน-ทุศีล กล้าโกหกคำโตขนาดนี้
จากกรณีที่แกนนำพรรคเพื่อไทยทั้งนายภูมิธรรม เวชยชัย และนายสรวงศ์ เทียนทอง เลขาธิการพรรค แสดงความเชื่อมั่นว่าพรรคเพื่อไทยจะได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลต่อไป โดยได้ติดต่อกับพรรคประชาชนเพื่อให้โหวตนายชัยเกษม นิติสิริ แคนดิเดตของพรรคเพื่อไทย เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ โดยทางพรรคเพื่อไทยพร้อมที่จะยอมรับเงื่อนไขของพรรคประชาชนที่จะยุบสภาภายใน 4 เดือนและจัดทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับนั้น
วันนี้ (30 ส.ค.) เมื่อเวลา 15.24 น.นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จากพรรคก้าวไกล ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กแฟนเพจ “Amarat Chokepamitkul อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล” ว่า ความจริงพรรคเพื่อไทยปฏิเสธข้อเสนอของพรรคประชาชน แต่ปล่อยข่าวทุกอย่างเพื่อกั๊กภูมิใจไทยเท่านั้น
“มีแต่คนกะล่อนทุศีล ที่จะกล้าโกหกคำโตขนาดนี้ ความจริงมีหนึ่งเดียวคือยืนยันว่าจนถึงเวลานี้ #เพื่อไทย ไม่เคยติดต่อมาทั้งทางโทรศัพท์หรือเอาตัวมาหา #พรรคประชาชน ใด ๆ ทั้งสิ้น” นางอมรรัตน์ระบุ พร้อมติดแฮชแท็ก #ไอ้อ้วนยอดมะพร้าว