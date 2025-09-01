พูดแล้วทำ! “เจี๊ยบ” เปลื้องผ้ารำแก้บน หลัง “อิ๊งค์” พ้นตำแหน่ง

“เจี๊ยบ อมรัตน์” ทำแล้ว เปลื้องผ้ารำแก้บน หลัง “แพทองธาร” พ้นตำแหน่งนายกฯ ภายในปี 68 ตามที่บนไว้ บอกขอภัยไม่แจ้งล่วงหน้า กลัวคนไปป่วนจนแก้บนไม่สำเร็จ ตัดคลิปเสร็จจะลงให้ชม
หลังจากที่ นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล หรือ “เจี๊ยบ นครปฐม” อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เคยโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก “Amarat Chokepamitkul อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล” เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.ว่า ได้ไปบนไว้ว่าจะแก้ผ้ารำ ถ้า น.ส.แพทองธาร ชินวัตร พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ภายในปี 2568 ซึ่งต่อมา เมื่อวันที่ 29 ส.ค.ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ฐานกระทำผิดมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง กรณีสทนาทางโทรศัพท์กับนายฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา
ล่าสุดวันนี้ (1 ก.ย.) นางอมรัตน์ ได้โพสต์ภาพในเฟซบุ๊กในชุดเตรียมรำแก้บน หน้าศาลเจ้าจีนแห่งหนึ่ง ซึ่งไม่ระบุว่าเป็นที่ใด พร้อมข้อความว่า “วันนี้มาแก้บน (ภาพก่อนแก้ผ้า) ตามที่ได้บนไว้ว่าถ้านายก #แพทองธาร พ้นตำแหน่งก่อนสิ้นปี 68 จะ #แก้ผ้ารำ
“มี สจ.อ.เมือง นครปฐม และเพื่อนฝูงบางส่วนมาร่วมเป็นสักขีพยาน ตัดคลิปเสร็จจะลงให้ชม
“ไม่ใช่สายมู บนด้วยความรำคาญหงุดหงิดไปงั้น แต่บนครั้งแรกก็สำเร็จผลเลย
“ขออภัยที่ไม่แจ้งล่วงหน้าเพราะสถานที่คับแคบ และกังวลจะมีคนมาป่วนสร้างความวุ่นวายที่อาจมีผลให้แก้บนไม่สำเร็จ
1 ก.ย.68 เวลา 7.30 น.”