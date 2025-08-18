สส.ปชน.แจ้งความเอาผิดหญิงปริศนาโทรเสนอซื้อโหวต 10 โลฯ เผยรู้ชื่อสกุลจริงแต่ไม่รู้เอี่ยวพรรคไหน

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ผู้ประสานงานเครือข่ายขอนแก่นใสสะอาด แจ้งความเอาผิด 2 สส.พรรคประชาชน หลังปล่อยคลิปเสียงมีคนเสนอเงิน 10 โลฯเพื่อยกมือโหวตผ่านงบประมาณ ขณะที่ สส.ขอนแก่น เขต 3 พรรคประชาชน หอบหลักฐานคลิปเสียงการสนทนา ทางโทรศัพท์กับหญิงปริศนา ซื้อเสียงโหวตลงมติในสภาฯ แลกเงิน 10 โลฯแจ้งความที่ สภ.น้ำพอง
วันนี้(18 ส.ค.) ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น ผู้ประสานงานเครือข่ายขอนแก่นใสสะอาด พร้อมตัวแทนชาวขอนแก่นเดินทาเข้ามาแจ้งความดำเนินคดี สส.พรรคประชาชน เขต3 ขอนแก่น และผู้หญิงกรณีในคลิปเสียงสนทนาเสนอเงิน 10 โล เพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง
นายคุ้มพงษ์ ภูมิภูเขียว ผู้ประสานงานเครือข่ายขอนแก่นใสสะอาด กล่าวว่า วันนี้มาแจ้งความ เรื่องคลิปเสียงต้นเสียงที่เป็นผู้หญิงที่เสนอให้ เป็นความผิดสำเร็จแล้วแม้จะยังไม่จ่ายเงิน ตามกฎหมายอาญามาตรา 144 ถ้าไม่เป็นความจริง เป็นหน้าที่ของตำรวจ มีประเด็นที่ว่ามีหลายคนที่ไม่เชื่อคลิปเสียงนั้นเป็นเรื่องจริง จึงขอให้ 2 สส. ที่เกี่ยวข้องให้มาแจ้งความจับผู้หญิงที่มีเสียงในคลิป เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าไม่เป็นเรื่องที่กุขึ้นมากันเอง
ขณะที่บ่ายวันเดียวกันนี้ ที่สถานีตำรวจภูธรน้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น นายชัชวาล อภิรักษ์มั่นคง สส.ขอนแก่น เขต 3 พรรคประชาชน พร้อมทนายความ นำหลักฐานเป็นคลิปเสียงการสนทนาทางโทรศัพท์กับหญิงรายหนึ่ง และหลักฐานอื่นๆ เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อสืบสวนหาตัวหญิงดังกล่าวมาลงโทษตามความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา 144 และ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปี 2561 มาตรา 167 โดยมี พ.ต.อ.ชุมพล บัวชุม ผกก.สภ.น้ำพอง รับเรื่องแจ้งความด้วยตนเอง
หลังจากก่อนหน้านี้ ได้มีหญิงรายหนึ่งโทรศัพท์ติดต่อเข้ามาหา เพื่อยื่นข้อเสนอให้นายชัชวาล ยกมือโหวตร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2569 และร่าง พ.ร.บ.สถานบันเทิงครบวงจร แลกกับเงินน้ำหนัก 10 กิโลกรัม
นายชัชวาล กล่าวว่า การแจ้งความในครั้งนี้เนื่องจากเราไม่ทราบวัตถุประสงค์ที่แน่ชัดของหญิงรายนี้ว่า ต้องการอะไรกันแน่ เพราะขณะนี้แม้ว่าเราจะทราบชื่อ นามสกุลจริง และภูมิลำเนาของหญิงรายนี้แล้ว โดยมีชื่อจริงอักษรย่อ “ช.” มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่อำเภอน้ำพอง จ.ขอนแก่น แต่เราก็ไม่ทราบวัตถุประสงค์หรือเจตนาที่แท้จริงของหญิงรายนี้ว่าต้องการอะไร
ฉะนั้นการมาแจ้งความวันนี้อย่างน้อย ๆ ก็เพื่อนำไปสู่การสืบสวน สอบสวน และตรวจสอบ ว่ากระบวนการแบบนี้ไม่ควรที่จะมีอยู่ในสังคมการเมืองของบ้านเรา ไม่ว่าจะเป็นการล่อซื้อ หรือการขอซื้อตัวกันจริง ๆ แต่โดยส่วนตัวเชื่อว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองมีความเป็นไปได้ทั้ง 2 ทาง แต่ส่วนตัวมองว่า การกระทำที่เกิดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการดีสเครดิตพรรคประชาชน จึงอยากให้มีการตรวจสอบ อย่างน้อยคนที่วางแผนหรือคิดจะทำเรื่องเหล่านี้ในอนาคตจะได้ตระหนักว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และเกรงกลัวต่ออำนาจของกฎหมาย
สส.พรรคประชาชน กล่าวอีกว่า “สิ่งที่เรายังไม่ทราบคือหญิงรายนี้มีความเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองใดหรือไม่ การที่จะทราบเรื่องนี้ได้คือจะต้องไปตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ที่หญิงรายนี้ใช้โทรมาว่ามีการโทรหา พูดคุย หรือติดต่อกับใครบ้างในห้วงระหว่างวันที่ 22 – 23 มิ.ย.68 ที่ผ่านมา เนื่องจากช่วงวันที่ 22 มิ.ย. นายวีรนันท์ ฮวดศรี สส.ขอนแก่น เขต 1 พรรคประชาชน ได้พบและพูดคุยกับผู้หญิงรายนี้ ส่วนตัวเอง ไม่เคยเห็นหน้า มีเพียงการสนทนาผ่านทางโทรศัพท์ ในวันที่ 23 มิ.ย. โดยเหตุการณ์ที่เกิดกับนายวีรนันท์ เป็นการพบหน้ากัน และหญิงรายนี้ได้มีการติดต่อหาบุคคลที่ 3 ซึ่งนายวีรนันท์ ก็ได้คุยกับบุคคลที่ 3 ผ่านทางโทรศัพท์ในวันนั้นด้วย จึงต้องไปตรวจสอบว่า ในช่วงเวลานั้นของวันที่ 23 มิ.ย. หญิงรายหนี้โทรหาใคร”
นายชัชวาล กล่าวด้วยว่า “จากการสอบถามนายวีรนันท์ ทราบว่า ไม่เคยเห็นหน้าหรือรู้จักหญิงรายนี้มาก่อน ทั้งในและนอกสภาฯ รวมทั้งในสถานที่อื่น ๆ และการมาพบกับนายวีรนันท์ ในครั้งนั้น ก่อนจะมาพบกันหญิงรายนี้ได้ติดต่อขอเบอร์โทรศัพท์ผ่านทางเพื่อนของนายวีรนันท์มาอีกทอดหนึ่ง ส่วนกรณีของตนเอง หญิงรายนี้ก็ได้ขอเบอร์โทรศัพท์ของตนเองจากเพื่อนในเฟซบุ๊กของตนเองมาอีกทอดหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม แม้ขณะนี้ตนเองจะทราบชื่อ นามสกุล และภูมิลำเนาของหญิงรายนี้แล้ว แต่ก็ยังไม่รู้จักว่าเขาเป็นใคร มีส่วนเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองใดหรือไม่ วันนี้จึงได้นำหลักฐานมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบและสืบสวนขยายผลหาความจริงว่า หญิงรายหนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับใครบ้างหรือไม่