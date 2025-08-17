พท.โต้คลิป 10 โลท้าปชน.เปิดชื่อข้อมูล ชี้ปล่อยคลุมเครือเจตนาให้เสียหาย โวรบ.มีเอกภาพไม่ต้องซื้อโหวต

รองโฆษกเพื่อไทย โต้ คลิปเสียง 10 กิโลกรัม ท้าพรรคประชาชนเปิดชื่อบุคคลปริศนา และข้อมูลเพิ่มเดินหน้าการตรวจสอบ ชี้ ปล่อยเรื่องนี้คลุมเครือ มีเจตนาให้เพื่อไทยเสียหาย ยัน ฝั่งรัฐบาลมีเอกภาพไม่จำเป็นต้องซื้อโหวต
วันนี้ (17ส.ค.) นางสาวขัตติยา สวัสดิผล สส.บัญชีรายชื่อ และรองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึง คลิปเสียง 10 โล ที่พรรคประชาชนอ้างว่ามีบุคคลปริศนาติดต่อแลกคะแนนเสียงโหวตร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ และ ร่าง พ.ร.บ.เอ็นเตอร์เทนเมนต์ คอมเพล็กซ์ รวมถึงเปิดเผยคลิปเสียงยาว 13 นาที สื่อความหมาย ว่า“เป็นการมอบเงิน 10 กิโลกรัมและโยงว่าเป็นผู้ใหญ่เหนือรัฐบาลโดยไม่มีการปฏิเสธว่าเกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทย”
นางสาวขัตติยา ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงและเป็นสิ่งที่สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อพรรคเพื่อไทย และรัฐบาลพรรคเพื่อไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการติดต่อ ยินดีให้ตรวจสอบทุกมิติ และขอเรียกร้องให้ สส.พรรคประชาชน ออกมาเปิดเผยชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลที่จะทำให้สามารถสืบค้นตัวตนของบุคคลดังกล่าวได้ตามที่ได้มีการกล่าวอ้างเพื่อให้การตรวจสอบนั้นเดินหน้า และไม่ปล่อยให้ความคลุมเครือนี้ทำลายความเชื่อมั่นต่อระบบการเมืองของประเทศ
นางสาวขัตติยา กล่าวต่อว่า เรื่องนี้เป็นสิ่งที่น่าสงสัยเหตุใดพรรคประชาชนจึงไม่ทำให้ความจริงปรากฏ และปล่อยให้เรื่องนี้อยู่ในความคลุมเครือ เพราะเป็นสิ่งที่ทำให้เสียหายกับพรรคไทยโดยตรง และหากยังไม่มีความจริงปรากฏ ความเสียหายก็จะเกิดขึ้นกับพรรคประชาชน เพราะตอนนี้มีคนเริ่มตั้งคำถามว่า ”นี่เป็นการเมืองใหม่ของพรรคการเมืองรุ่นใหม่ หรือเป็นการเมืองแบบเก่าที่ตัวเองบอกว่าเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่
พร้อมย้ำว่าสถานการณ์ในปัจจุบันฝั่งรัฐบาลเวลานี้ทำงานอย่างเป็นเอกภาพ ไม่มีมีความจำเป็นที่จะต้องซื้อเสียงโหวตเพื่อผ่านร่างกฎหมาย